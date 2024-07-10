Xiaomi запускає повністю автоматизований завод зі збирання смартфонів — Finance.ua

Xiaomi запускає повністю автоматизований завод зі збирання смартфонів 10.07.2024, 01:33 — Технології&Авто

Xiaomi запускає повністю автоматизований завод зі збирання смартфонів

CEO Xiaomi Лей Цзюнь анонсував запуск великого роботизованого заводу зі збирання смартфонів.

Про це повідомляє Gizmochina.

Згідно з джерелом, ця заява з’явилася у китайській соцмережі Weibo. Лей Цзюнь повідомив, що пекінський завод нового покоління, призначений для швидкісного збирання смартфонів, практично готовий до запуску і незабаром розпочне роботу. Завод буде функціонувати цілодобово, повністю роботизовано та без присутності людей.

Xiaomi зазначила, що роботи на заводі вміють взаємодіяти один з одним, виключаючи потребу в людській участі. Швидкість складання складає один смартфон в секунду. Якість продукції буде контролюватися власними автоматизованими установками бренду. Крім того, завод загальною площею 81 000 квадратних метрів зможе підтримувати чистоту на мікронному рівні, видаляючи пил.

Цей проект є важливим кроком для Xiaomi у вдосконаленні виробничих процесів та підвищенні якості своєї продукції.

iTechua За матеріалами:

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