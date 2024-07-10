Xiaomi запускає повністю автоматизований завод зі збирання смартфонів — Finance.ua
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Xiaomi запускає повністю автоматизований завод зі збирання смартфонів

Технології&Авто
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Xiaomi запускає повністю автоматизований завод зі збирання смартфонів
Xiaomi запускає повністю автоматизований завод зі збирання смартфонів
CEO Xiaomi Лей Цзюнь анонсував запуск великого роботизованого заводу зі збирання смартфонів.
Про це повідомляє Gizmochina.
Згідно з джерелом, ця заява з’явилася у китайській соцмережі Weibo. Лей Цзюнь повідомив, що пекінський завод нового покоління, призначений для швидкісного збирання смартфонів, практично готовий до запуску і незабаром розпочне роботу. Завод буде функціонувати цілодобово, повністю роботизовано та без присутності людей.
Xiaomi запускає повністю автоматизований завод зі збирання смартфонів
Xiaomi зазначила, що роботи на заводі вміють взаємодіяти один з одним, виключаючи потребу в людській участі. Швидкість складання складає один смартфон в секунду. Якість продукції буде контролюватися власними автоматизованими установками бренду. Крім того, завод загальною площею 81 000 квадратних метрів зможе підтримувати чистоту на мікронному рівні, видаляючи пил.
Цей проект є важливим кроком для Xiaomi у вдосконаленні виробничих процесів та підвищенні якості своєї продукції.
За матеріалами:
iTechua
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