Xiaomi стала другим за величиною виробником смартфонів у світі — Finance.ua
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Xiaomi стала другим за величиною виробником смартфонів у світі

Фондовий ринок
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Xiaomi стала другим за величиною виробником смартфонів у світі
Xiaomi стала другим за величиною виробником смартфонів у світі
У серпні 2024 року Xiaomi зайняла друге місце за обсягом продажу смартфонів у світі, випередивши Apple.
Обсяг продажів стосується фактичної кількості одиниць, проданих кінцевим споживачам, а не лише того, що було відправлено роздрібним торговцям. Дані отримані від дослідницької компанії Counterpoint’s Smartphone 360 ​​Monthly Tracker.
Примітно, що це перший випадок, коли Xiaomi посіла друге місце після 2021 року. Ви можете отримати краще уявлення про те, як змінився обсяг продажів продуктів від Xiaomi, Apple і Samsung за останні три роки, на зображенні нижче.
Xiaomi стала другим за величиною виробником смартфонів у світі
Xiaomi вдалося стабільно збільшити обсяг продажів за цей період, і вона нарешті знову посіла друге місце.
Apple пропонує вужчий асортимент продуктів, що може сприяти коливанням обсягу продажів протягом багатьох років. Крім того, серії iPhone 16 було важко викликати значний інтерес, оскільки останні звіти свідчать про те, що вона може не досягти показників продажів, досягнутих моделями минулого року.
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З огляду на це, у 2024 році Xiaomi була одним із найшвидше зростаючих брендів смартфонів, а також внесла свій внесок у відновлення світового ринку смартфонів. Згідно зі звітом, сезонне падіння Xiaomi на ключових ринках було компенсовано зростанням у Латинській Америці, викликаним рекламними акціями.
За словами директора з досліджень Таруна Патака, «цього року компанія Xiaomi прийняла стратегію ощадливішого продукту, зосередивши свою енергію на створенні однієї героїчної моделі для кожного цінового діапазону, а не на випуск кількох пристроїв в одному сегменті. Крім того, вона також активізувала фокус продажів і маркетингу, продовжуючи експансію на нові ринки та зміцнюючи свої позиції на існуючих ринках. Незважаючи на те, що пристрої початкового та середнього рівня продовжують показувати високу продуктивність для Xiaomi, вона також просунулася в преміум-сегмент зі складними та „ультра“ пристроями».
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Протягом останніх кількох кварталів на більшості ключових ринків Xiaomi спостерігалося економічне відновлення, що було найбільш сприятливим для попиту в нижчих цінових діапазонах. Крім того, у звіті підкреслюється, що контроль над ринком компанії особливо сильний у сегменті початкового рівня, тобто <$200.
За матеріалами:
Portaltele
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