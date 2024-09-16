ШІ виявився непотрібним: опитування показало, що нові функції смартфонів не приносять користі — Finance.ua

ШІ виявився непотрібним: опитування показало, що нові функції смартфонів не приносять користі Сьогодні 02:28 — Технології&Авто

ШІ виявився непотрібним: опитування показало, що нові функції смартфонів не приносять користі

Під час опитування з’ясувалося, що чверть власників смартфонів не вважають функції ШІ корисними, 45% не хочуть платити щомісячну абонентську плату за можливості ШІ.

Про це повідомляє CNET.

Під час опитування вдалося дізнатися, що лише 18% респондентів кажуть, що інтеграція ШІ є для них основним мотиватором під час оновлення свого телефону. Водночас найбільшою мотивацією для дорослих власників смартфонів у США оновити свої пристрої є триваліший час роботи батареї (61%), більше сховище (46%) і кращі функції камери (38%). Також, на думку респондентів, основними мотивами купівлі нового пристрою є триваліший час автономної роботи (61%), більший об’єм пам’яті (46%) і кращі функції камери (38%).

Компанії на кшталт Apple показують дедалі більше продуктів із ШІ. Наприклад, лінійка iPhone 16, яка буде оснащена новим набором функцій штучного інтелекту Apple Intelligence, буде випущена наприкінці цього року. Сама модель Apple Intelligence охоплює такі можливості, як розумніша Siri, інструменти для письма на базі ШІ та інтеграція ChatGPT. Google також активно використовувала функції ШІ, коли минулого місяця представила серію Pixel 9. Компанія також присвятила більшу частину своєї доповіді обговоренню нових функцій Gemini, включно з Live, яка дає змогу вам вести природний діалог із віртуальним помічником. А на своєму липневому заході Unpacked Samsung також рекламувала Galaxy AI. Він може спростити такі завдання, як переклад повідомлень і редагування фотографій.

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Хоча ці нові функції покладаються на генеративний ШІ для створення тексту або зображень або для поліпшення цифрових помічників, сам ШІ вже багато років вбудований у смартфони. Наприклад, камера вашого телефону використовує ШІ для обробки зображень і розмиття фону в портретному режимі, а Siri і Google Assistant завжди були засновані на ШІ. Але оскільки ця нова хвиля ШІ представляє способи більш явного виконання завдань на вашому телефоні, а не вписується в наявні функції, людям може знадобитися час, щоб звикнути до неї.

Оскільки технологічні гіганти продовжують впроваджувати ці функції ШІ, споживачам незабаром, можливо, доведеться платити ціну, якщо вони хочуть продовжувати ними користуватися. На сайті Samsung ідеться, що функції Galaxy AI «надаватимуться безкоштовно до кінця 2025 року на підтримуваних пристроях Samsung Galaxy».

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