Xiaomi розробляє смартфон, схожий на справжній дзеркальний фотоапарат — Finance.ua
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Xiaomi розробляє смартфон, схожий на справжній дзеркальний фотоапарат

Технології&Авто
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Xiaomi розробляє смартфон, схожий на справжній дзеркальний фотоапарат
Xiaomi розробляє смартфон, схожий на справжній дзеркальний фотоапарат, Xiaomi 11 Ultra
Попри всі свої мегапікселі та алгоритми, жоден смартфон не зрівняється з повноцінний фотоапаратом. Виробники наввипередки працюють, щоб зменшити цей розрив. Чергову таку спробу робить Xiaomi.
Про це пише TechNave.
Новий патент описує смартфон, оснащений єдиним модулем основної камери в якому встановлена нова система масштабування. Також згадуються великий датчик зображення, змінна фокусна відстань та рухомий об’єктив.
Схематичне зображення смартфона з&nbsp;одним великим датчиком камери, взяте з&nbsp;патенту компанії Xiaomi&nbsp;/ Скриншот Digital Chat Station
Схематичне зображення смартфона з одним великим датчиком камери, взяте з патенту компанії Xiaomi / Скриншот Digital Chat Station
Нинішня тенденція на ринку смартфонів полягає в тому, що чим більше датчиків, тим більш вражаюча система камер. Однак якщо Xiaomi використає один дійсно якісний та великий датчик зображення в парі з потужною оптикою, які займуть місце, яке раніше відводилось під кілька камер, це могло б змінити правила гри.
Цілком імовірно, що Xiaomi очікує побачити в такому пристрої навіть не дюймовий датчик, який сьогодні є найбільшим на ринку, а щось більше. Для смартфонів таких ще не випустила жодна компанія.
Xiaomi — не перший виробник смартфонів, який працює у цьому напрямку. Раніше Samsung представила Galaxy K Zoom та S4 Zoom з камерами зі змінною фокусною відстанню, які були досить важкими пристроями.
За матеріалами:
Телеканал 24
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