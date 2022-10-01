Xiaomi розробляє смартфон, схожий на справжній дзеркальний фотоапарат — Finance.ua

Xiaomi розробляє смартфон, схожий на справжній дзеркальний фотоапарат Вчора 02:19 — Технології&Авто

Xiaomi розробляє смартфон, схожий на справжній дзеркальний фотоапарат, Xiaomi 11 Ultra

Попри всі свої мегапікселі та алгоритми, жоден смартфон не зрівняється з повноцінний фотоапаратом. Виробники наввипередки працюють, щоб зменшити цей розрив. Чергову таку спробу робить Xiaomi.

Про це пише TechNave

Новий патент описує смартфон, оснащений єдиним модулем основної камери в якому встановлена нова система масштабування. Також згадуються великий датчик зображення, змінна фокусна відстань та рухомий об’єктив.

Схематичне зображення смартфона з одним великим датчиком камери, взяте з патенту компанії Xiaomi / Скриншот Digital Chat Station

Нинішня тенденція на ринку смартфонів полягає в тому, що чим більше датчиків, тим більш вражаюча система камер. Однак якщо Xiaomi використає один дійсно якісний та великий датчик зображення в парі з потужною оптикою, які займуть місце, яке раніше відводилось під кілька камер, це могло б змінити правила гри.

Цілком імовірно, що Xiaomi очікує побачити в такому пристрої навіть не дюймовий датчик, який сьогодні є найбільшим на ринку, а щось більше. Для смартфонів таких ще не випустила жодна компанія.

Xiaomi — не перший виробник смартфонів, який працює у цьому напрямку. Раніше Samsung представила Galaxy K Zoom та S4 Zoom з камерами зі змінною фокусною відстанню, які були досить важкими пристроями.

Телеканал 24 За матеріалами:

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