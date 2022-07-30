Xiaomi припинила підтримку 7-ми популярних у минулому смартфонів — Finance.ua
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Xiaomi припинила підтримку 7-ми популярних у минулому смартфонів

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«Сяомі» оголосила про припинення підтримки 7 колись популярних смартфонів. Наведені нижче пристрої більше не отримуватимуть оновлення MIUI, патчів безпеки та нових версій Android.
Озвучений 01 липня перелік пристроїв-відмовників такий:
Xiaomi припинила підтримку 7-ми популярних у минулому смартфонів
Виробник припинив постачання запчастин для згаданих гаджетів. Відремонтувати смартфони можна лише за наявності комплектуючих у сервіс-центрі.
Більшість телефонів зі списку побачили світ у 2018 році. Їх виробництво припинено кілька років тому.
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За матеріалами:
prostomob
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