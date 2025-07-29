Xiaomi припиняє підтримку 9 популярних смартфонів — Finance.ua
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Xiaomi припиняє підтримку 9 популярних смартфонів

Технології&Авто
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Xiaomi припиняє підтримку 9 популярних смартфонів
Xiaomi припиняє підтримку 9 популярних смартфонів, techwish.pl
Китайський виробник Xiaomi найближчим часом припинить підтримку цілої низки своїх популярних смартфонів. Ці девайси досягли кінця свого життєвого циклу і перестануть отримувати оновлення та патчі безпеки.
До переліку увійшли 9 моделей смартфонів — як від самої Xiaomi, так і її суббрендів Redmi і Poco.
Далеко не всі вони виходили в Україні, проте деякі моделі точно знайомі на місцевому ринку:
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11 Lite LE
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Redmi 11 Prime 4G
  • Redmi A1+
  • Redmi А1
  • POCO M5
  • POCO C50
Для більшої частини моделей зі списку останнє оновлення безпеки вийде 23 вересня — на цьому офіційна підтримка смартфонів компанією буде завершена. Єдиним винятком став POCO M5. Фінальне оновлення для цієї моделі буде випущено вже 6 вересня.
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Усім, хто потребує оновлень, виробник пропонує перейти на більш свіжі пристрої, для яких все ще виходять оновлення. Тим більше, що нова політика оновлень Xiaomi гарантує підтримку ПЗ до чотирьох років для більшості телефонів.
Наразі Xiaomi активно працює над Android 16, хоча офіційна дорожня карта з розгортання HyperOS 3 ще не опублікована. Втім, уже відомо, які смартфони точно залишаться без нової ОС.
За матеріалами:
УНІАН
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