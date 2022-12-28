Xiaomi презентувала новий бюджетний смартфон — Finance.ua

Xiaomi презентувала новий бюджетний смартфон
Китайська компанія Xiaomi представила новий бюджетний смартфон Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition.
Про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій має 18-сантиметровий світлодіодний дисплей із роздільною здатністю в FullHD+ та частотою оновлення екрану в 120Гц. Також смартфон підтримує 5G та технологію NFC.
Збоку розташований сканер для зчитування відбитку пальця. Селфі-камера має 16Мп, а головна камера — 108Мп.
Усередині встановлений процесор Snapdragon 778G та батарея ємністю 5 тисяч мегаампер за годину.
Смартфон буде продаватися у трьох кольорах, а саме у чорному, синьому або зеленому.
Варіант із оперативною пам’яттю 6 Гб та внутрішньою 128 Гб коштуватиме 245 доларів США, модель з 8/256 Гб — 260 доларів та варіант із 12/256 Гб — 285 доларів.
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