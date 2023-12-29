Xiaomi представила свій перший електромобіль (відео) — Finance.ua
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Xiaomi представила свій перший електромобіль (відео)

Технології&Авто
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Xiaomi представила свій перший електромобіль (відео)
Xiaomi представила свій перший електромобіль (відео), Фото: Reuters
Китайський виробник смартфонів Xiaomi у четвер представив свій перший електромобіль SU7 та оголосив про плани увійти до п’ятірки найбільших світових автовиробників.
Про це пише Reuters.
«Седан, який отримав назву SU7, є довгоочікуваною моделлю, яку генеральний директор Лей Цзюнь назвав технологією „супер-електродвигуна“, здатною забезпечити швидкість прискорення, вищу, ніж у електромобілів Tesla та Porsche», — пише агентство.
Фото: Reuters
Фото: Reuters
SU7, ймовірно, надійде в продаж через кілька місяців.
«Наполегливо працюючи протягом наступних 15−20 років, ми станемо одним з 5 найбільших світових автовиробників, прагнучи підняти автомобільну промисловість Китаю в цілому», — сказав Лей Цзюнь.
Ці плани включають створення «автомобіля мрії, який можна порівняти з Porsche і Tesla», додав він.
Xiaomi представила свій перший електромобіль (відео)
SU7 буде доступний у двох версіях — з запасом ходу до 668 км на одному заряді та з запасом ходу до 800 км. Для порівняння, Model S від Tesla має запас ходу до 650 км.
Ціна ще не оголошена. Лей сказав, що вартість буде «дійсно трохи високою, але такою, яку кожен вважатиме виправданою».
Xiaomi представила свій перший електромобіль (відео)
Автомобілі під брендом Xiaomi будуть вироблятися підрозділом державного автовиробника BAIC Group на пекінському заводі річною потужністю 200 тис. авто.
Xiaomi, п’ятий найбільший виробник смартфонів у Китаї, намагається диверсифікувати свою основну діяльність на електромобілі на тлі стагнації попиту на смартфони.
Серед інших китайських технологічних компаній, які співпрацюють з автовиробниками для розробки електромобілів, — Huawei та Baidu.
Xiaomi пообіцяла інвестувати 10 млрд дол. в автомобілі протягом десятиліття і є одним з небагатьох нових гравців на китайському ринку електромобілів.
На надзвичайно переповненому китайському ринку електромобілів найбільшу конкуренцію, ймовірно, складе BYD, яка володіє третиною ринку, в той час як Tesla має 9%, згідно з даними за третій квартал від Zheshang Securities.
Xiaomi представила свій перший електромобіль (відео)
За матеріалами:
Економічна Правда
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