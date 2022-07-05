Xiaomi представила найтонший ноутбук Mi Notebook Pro — Finance.ua

Xiaomi представила найтонший ноутбук Mi Notebook Pro Вчора 00:52 — Фондовий ринок

Керівник Xiaomi Л. Цзюнь розмістив у своєму Weibo-акаунті перший офіційний фотознімок новітнього лептопа Mi Notebook Pro модельного ряду 2022 року. Він просуватиметься на ринку виробником за допомогою рекламного слогана «Тонше тонкого». За словами Цзюня, у новому ноутбуці естетика легкості та тонкощі виражена на 100%.

З опублікованого топ-менеджером тизерного зображення, товщина корпусу лептопа становить 14,9 мм. Новинка отримала «винятковий» дисплей.

Раніше стало відомо, що архітектура найновішого ноутбука побудована на базі апаратної платформи Intel Evo. Компанія Xiaomi планує комплектувати лептопи Mi Notebook Pro модельного ряду 2022 чіпами Core 12 з лінійки P виробництва Intel Corp. Новий ноутбук отримав 4K-дисплей із OLED-матрицею. Про це стало відомо від керівника компанії Redmi.

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