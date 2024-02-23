Xiaomi показала свій головний смартфон у 2024 році з найбільш передовою «начинкою» — Finance.ua

Xiaomi показала свій головний смартфон у 2024 році з найбільш передовою «начинкою» Сьогодні 07:27 — Фондовий ринок

Xiaomi показала свій головний смартфон у 2024 році з найбільш передовою «начинкою»

Компанія Xiaomi офіційно представила свіжий флагман 14 Ultra. Пристрій вийшов дійсно топовий і потужний: найкрутіший процесор для Android-смартфонів, передова камера та вперше підтримка супутникового зв’язку.

Як і попередник, він позиціюється як найкращий камерофон на ринку. У нього відразу чотири модулі з «найпросунутішою» оптикою від Leica, і всі по 50-мегапікселів. Водночас це перший смартфон виробника з двома телеоб'єктивами.

Основні характеристики Xiaomi 14 Ultra такі:

6.7-дюймовий AMOLED ltpo дисплей з роздільною здатністю 3200×1440, частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 3000 ніт.

Всередині топовий процесор Snapdragon 8 Gen 3. За його охолодження відповідає велика випарна камера з ефективністю в три рази більше, ніж у традиційних рішень.

До 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x, накопичувач UFS 4.0 до 1 ТБ.

Батарея ємністю 5300 маг зі швидкою провідною зарядкою 90 Вт — від 0 до 100% акумулятор заряджається за пів години. Також присутня 80-ватна бездротова зарядка.

Щодо камер: основна використовує топовий дюймовий сенсор Sony LYT-900 з OIS і змінною діафрагмою. Телеоб'єктив і перископ залучають датчик Sony IMX858 з OIS і апертурою f/1,8 і f/2,5 відповідно. Ширік — це також IMX858. Для селфі стоїть сенсор OmniVision OV32B40. на 32 Мп.

У чорному і білому кольорі кришка під шкіру, а в синьому — з кераміки.

Смартфон оснащено високим рівнем захисту від води, підекранним сканером пальця і модулями Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 і NFC. За 100 доларів до нього можна докупити спеціальний чохол зі змінними фільтрами на камеру і ручкою як у фотоапарата.

Ще, як згадувалося раніше, це перший смартфон Xiaomi c підтримкою супутникового зв’язку, причому відразу двосторонньої. Таким чином, через нього можна відсилати як голосові, так і текстові повідомлення. Поки аналогічною функцією можуть похвалитися флагмани Huawei.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.