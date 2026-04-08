Xiaomi переманює кадри з Tesla — китайська компанія готується вийти на європейський ринок у 2027 році
Дайтер Лоренз, старший менеджер з операцій постачання Tesla у Центральній Європі, перейшов до Xiaomi, де він став головою постачання та логістики у регіоні. Крім нього, до китайської корпорації перейшло й кілька інших працівників з компанії Маска.
Про це повідомляє Electrek.
Кадрові перестановки
Xiaomi активно розширює свою присутність в європейських країнах перед запланованим виходом на ринок у 2027 році. Компанія відкрила свій європейський центр досліджень, розробок та дизайну у 2025 році у Мюнхені. Його очолили Рудольф Діттріх, колишній менеджер BMW Motorrad, та Кай Лангер, колишній керівник відділу дизайну BMW i.
З Tesla, окрім Лоренза, до Xiaomi також перейшов Марівн М. Він керував та представляв інтереси кількох магазинів Tesla по всій Німеччині. У китайській компанії Марвін отримав роль старшого регіонального менеджера ритейлу.
Крім переманювання співробітників на європейському ринку, Xiaomi також найняла Конга Яньшуана, колишнього генерального менеджера Tesla у Китаї, аби він очолив операції з продажу авто.
Попередні повідомлення щодо виходу на європейський ринок свідчать про те, що Xiaomi активно набирає менеджерів для різних країн, а також керівників операцій ритейлу та спеціалістів з логістики, перш ніж офіційно розпочати продаж своїх автомобілів у регіоні.
У Tesla тим часом є проблеми більші за Xiaomi. Продажі електромобілів компанії Ілона Маска продовжують активно падати в Європі на тлі зростаючої популярності BYD. Через загальне падіння продажів на початку 2026 року з компанії пішов віцепрезидент Радж Джеганнатан, який працював у Tesla 13 років.
Xiaomi, своєю чергою, лише набирає обертів. Нещодавно компанія представила оновлений седан SU7, щоб посилити конкуренцію, а його попередня версія вже випереджала Tesla Model 3 у Китаї. Продажі також стрімко зростають — у 2025 році компанія поставила понад 400 тисяч електромобілів.
