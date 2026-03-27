Xiaomi офіційно прощається з MIUI

Компанія Xiaomi прийняла історичне рішення: офіційно припинено підтримку оболонки MIUI, яка свого часу стала однією з найпопулярніших у світі Android з аудиторією понад 500 мільйонів активних користувачів щомісяця.

Останні смартфони та кінець підтримки

Останніми пристроями, які отримували оновлення MIUI у 2026 році, стали бюджетні смартфони Redmi A2 та Redmi A2+. Обидві моделі досі працюють на застарілій базі Android 13, проте виробник продовжував випускати для них патчі безпеки.
З 24 березня поточного року їхня підтримка була повністю і остаточно припинена.

Історія MIUI

Історія MIUI розпочалася в серпні 2010 року — тоді вона базувалася на Android 2.2 Froyo. На ранніх етапах свого існування MIUI поширювалася виключно як кастомна (неофіційна) прошивка для Android-пристроїв інших брендів.
Оболонка дуже швидко здобула популярність серед ентузіастів завдяки кільком факторам:
  • щотижневі бета-оновлення. Користувачі постійно отримували нові функції;
  • широкі можливості кастомізації. Глибоке налаштування інтерфейсу під власні потреби;
  • власна екосистема додатків. Незабаром MIUI отримала фірмові застосунки для дзвінків, повідомлень, нотаток, прослуховування музики та перегляду галереї, які вигідно відрізнялися від стандартних рішень Android.

Чому на зміну прийшла HyperOS

У жовтні 2023 року Xiaomi офіційно оголосила про поступову заміну MIUI на абсолютно нову операційну систему — HyperOS. Це рішення було продиктоване технічною необхідністю.
Компанія зіткнулася з величезними труднощами в підтримці сотень мільйонів пристроїв із понад 200 різних категорій. Стара архітектура MIUI просто не дозволяла ефективно об’єднати в єдину екосистему смартфони, розумні колонки, телевізори, кондиціонери та навіть електромобілі.
За матеріалами:
gsminfo
