Xiaomi може відмовитись від компактних смартфонів — Finance.ua

Xiaomi може відмовитись від компактних смартфонів Вчора 02:02 — Фондовий ринок

Учасники різних форумів постійно скаржаться на те, що виробники практично не випускають компактних смартфонів, особливо у флагманському сегменті.

Xiaomi — один з небагатьох, хто продовжує їх виробляти, проте китайська корпорація незабаром може відмовитися від невеликих моделей. Про це побічно натякає повідомлення голови компанії Лея Цзюня — на запис натрапило видання MyDrivers.

Один із користувачів соцмережі Weibo (китайський аналог Twitter) написав про те, що новий Xiaomi 12S — добрий представник смартфонів з маленькими екранами, і закликав своїх читачів підтримати новинку грошима, оскільки в майбутньому подібних пристроїв може не стати.

Голова Xiaomi переслав це повідомлення на свою сторінку і наголосив, що малогабаритних флагманів зараз не так багато.

У минулому Лей Цзюнь заявляв, що компактні флагмани випускати не лише дорого, а й технічно складно. Наприклад, сукупна вартість Xiaomi 12 зросла на 61% в порівнянні з попередником, виробнику довелося переробити друковану плату і зробити її у вигляді «сендвіча», створити найтоншу теплову пластину і використовувати нове дорожче покоління акумуляторів, що займають менше місця.

За чутками, після дворічного «експерименту» з випуском mini-моделей iPhone, компанія Apple відмовиться від компактів через їх низькі продажі — тому велика ймовірність, що якщо продаж компактних смартфонів Xiaomi не буде обнадійливим, китайська корпорація теж відмовиться від пристроїв цього сегменту.

Portaltele За матеріалами:

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