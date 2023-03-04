Xiaomi анонсувала окуляри доповненої реальності — Finance.ua

Xiaomi анонсувала окуляри доповненої реальності Сьогодні 03:13 — Технології&Авто

Xiaomi анонсувала окуляри доповненої реальності, Фото:Xiaomi

Компанія представила Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition. Це перша гарнітура доповненої реальності від Xiaomi.

Окуляри від Xiaomi мають пару дисплеїв MicroOLED, які, за твердженням компанії, мають дисплей з деталізацією рівня сітківки з неймовірною щільністю пікселів 58 на 1°. Вони працюють на чипі Snapdragon XR2 Gen 1 і управляються жестами.

Окуляри виглядають досить невеликими та схожими на звичайний аксесуар для захисту від сонця. Але їхня вага сильно перевищує середню вагу звичайних окулярів. Для порівняння, авіатори Ray-Ban важать близько 50 г, а Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition — цілих 128 г. Це пояснюється особливим матеріалом виконання, що складається з магнієво-літієвого сплаву та вуглецевого волокна.

У компанії пояснили, що, окрім розмахування руками перед обличчям, керувати гарнітурою можна за допомогою спеціального додатка.

Для використання окулярів доповненої реальності Xiaomi знадобиться їх поєднання або зі смартфоном Xiaomi 13, або з іншим пристроєм, що підтримує Snapdragon Spaces.

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