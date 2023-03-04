Xiaomi анонсувала окуляри доповненої реальності — Finance.ua

Xiaomi анонсувала окуляри доповненої реальності
Компанія представила Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition. Це перша гарнітура доповненої реальності від Xiaomi.
Окуляри від Xiaomi мають пару дисплеїв MicroOLED, які, за твердженням компанії, мають дисплей з деталізацією рівня сітківки з неймовірною щільністю пікселів 58 на 1°. Вони працюють на чипі Snapdragon XR2 Gen 1 і управляються жестами.
Окуляри виглядають досить невеликими та схожими на звичайний аксесуар для захисту від сонця. Але їхня вага сильно перевищує середню вагу звичайних окулярів. Для порівняння, авіатори Ray-Ban важать близько 50 г, а Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition — цілих 128 г. Це пояснюється особливим матеріалом виконання, що складається з магнієво-літієвого сплаву та вуглецевого волокна.
У компанії пояснили, що, окрім розмахування руками перед обличчям, керувати гарнітурою можна за допомогою спеціального додатка.
Для використання окулярів доповненої реальності Xiaomi знадобиться їх поєднання або зі смартфоном Xiaomi 13, або з іншим пристроєм, що підтримує Snapdragon Spaces.
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