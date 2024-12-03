Xiaomi анонсувала новий компактний FHD-проєктор з Google TV на борту — Finance.ua

Xiaomi анонсувала новий компактний FHD-проєктор з Google TV на борту 03.12.2024, 00:14 — Фондовий ринок

Xiaomi анонсувала новий компактний FHD-проєктор з Google TV на борту

Компанія Xiaomi випустила на глобальному ринку новий компактний проєктор.

Гаджет отримав назву Xiaomi Smart Projector L1. Він підтримує роздільну здатність FHD (1080p), відтворення відео у форматі 4K, яскравість 200 ISO Люмен і співвідношення світлового потоку 1,2:1. Новинка може проєктувати на екран розміром від 40 до 120 дюймів. Це робить пристрій універсальним для приміщень різного розміру.

Xiaomi Smart Projector L1 має інтелектуальні функції. Наприклад, автоматичне автофокусування та автоматичне вирівнювання екрана для зручного налаштування.

Пристрій постачається з інтерфейсом Google TV, голосовим помічником Google Assistant та пультом дистанційного керування з Bluetooth та радіусом дії 360 градусів.

Xiaomi Smart Projector L1 оснащений процесором MediaTek MT9630, 2 ГБ оперативної пам’яті та 16 ГБ вбудованої. Він також має подвійні динаміки з сертифікацією Dolby Audio і систему охолодження з низьким рівнем шуму. Для підключення в пристрої є Wi-Fi, Bluetooth 5.0, та порти HDMI і USB. Новинка важить усього 1.2 кг.

Xiaomi Smart Projector L1 вже зʼявився на офіційному сайті виробника, але поки без ціни й дати старту продажів.

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