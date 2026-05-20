X скоротила ліміти постів для користувачів без верифікації

Користувачі X та Reddit звернули увагу, що платформа без офіційних анонсів змінила правила для акаунтів без синьої позначки. Згідно з оновленою інформацією у довідковому центрі X, неверифіковані акаунти тепер обмежені:
50 оригінальними публікаціями на день;
200 відповідями на добу.
Раніше для таких користувачів діяв ліміт до 2400 публікацій на день.
Водночас на деяких сторінках підтримки X досі міститься згадка про попередні обмеження.
У разі перевищення нових лімітів платформа показуватиме повідомлення про помилку та пояснюватиме, яке саме обмеження було досягнуто.
Платформа посилює боротьбу зі спамом і ботами
Ймовірно, нові правила є частиною кампанії X проти спаму та ботів. Раніше соцмережа вже додала функцію «about this account», яка показує, у якій країні зареєстрований акаунт.
Деякі користувачі розкритикували нововведення та заявили, що через це більше людей можуть залишити платформу. Для тих, хто хоче уникнути обмежень, найдешевший тариф X Premium Basic коштує 3 долари на місяць або 32 долари на рік.