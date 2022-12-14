Wizz Air запустить нові рейси з Грузії до 5 міст Європи — Finance.ua
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Wizz Air запустить нові рейси з Грузії до 5 міст Європи

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Wizz Air запустить нові рейси з Грузії до 5 міст Європи
Wizz Air запустить нові рейси з Грузії до 5 міст Європи
Авіакомпанії продовжують відкривають нові рейси по всьому світу. Угорський лоукостер Wizz Air — не виняток.
Так, нещодавно авіаперевізник анонсував 6 рейсів з Албанії, а тепер Wizz Air оголосив про старт 5 нових напрямків, які сполучатимуть Грузію з низкою європейських міст. Їхній запуск намічено на початок літа 2023 року.

5 нових рейсів з Грузії від Wizz Air

Угорський лоукостер повідомив про відкриття пʼяти нових рейсів з Грузії. Ці напрямки з’єднають Кутаїсі (друге за величиною місто Грузії) і 5 міст Європи. Відтак, уже з червня наступного року літаки Wizz Air літатимуть до Гамбурга, Познані, Брюсселя, Франкфурта і Мадрида.
Деталі нових авіамаршрутів з Грузії:
  • Кутаїсі — Гамбург (Німеччина) з 2 червня;
  • Кутаїсі — Познань (Польща) з 3 червня;
  • Кутаїсі — Брюссель Шарлеруа (Бельгія) з 3 червня;
  • Кутаїсі — Франкфурт Хан (Німеччина) з 1 червня;
  • Кутаїсі — Мадрид (Іспанія) з 4 червня.
З Кутаїсі і до кожного з європейських міст заплановано по 2 рейси на тиждень.
Квитки на нові напрямки можна купити на сайті Wizzair.com. Так, наприклад, переліт з Кутаїсі до польської Познані обійдеться у 259 ларі (приблизно 3550 гривень).
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За матеріалами:
Finance.ua
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