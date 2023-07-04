Wizz Air відкриє чотири нові напрямки: звідки і куди полетить — Finance.ua

Wizz Air відкриє чотири нові напрямки: звідки і куди полетить Сьогодні 09:47

Wizz Air відкриє чотири нові напрямки: звідки і куди полетить

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air продовжує збільшувати кількість нових рейсів. Цього разу мережа пасажирських перевезень компанії поповнилася чотирма напрямками.

Зокрема, додаються три рейси з Румунії та один між ОАЕ та Єгиптом.

Деталі нових рейсів Wizz Air:

Крайова (Румунія) — Дортмунд (Німеччина): з 30 жовтня 2023 року, двічі на тиждень;

Бухарест Отопені (Румунія) — Анталія (Туреччина): з 1 вересня 2023 року, двічі на тиждень;

Клуж-Напока (Румунія) — Анталія (Туреччина): з 3 вересня 2023 року, двічі на тиждень;

Абу-Дабі (ОАЕ) — Каїр Сфінкс (Єгипет): з 1 листопада 2023 року, двічі на тиждень.

Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць.

Нагадаємо, Wizz Air змінює умови безкоштовної реєстрації: тепер у пасажирів з найдешевшими квитками буде менше часу, щоб отримати посадковий талон. Онлайн-реєстрація на рейс буде доступна за 24 години до вильоту.

Крім того, авіакомпанія вводить підписку на квитки. З пропозицією Wizz Multipass можна пів року літати раз на місяць за фіксованою ціною. Підписка поки доступна для міжнародних рейсів з Польщі та внутрішніх рейсів по Італії.

Телеканал 24 За матеріалами:

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