Wizz Air відкриває маршрути в Туреччину з європейських міст — Finance.ua

Wizz Air відкриває маршрути в Туреччину з європейських міст Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Wizz Air відкриває маршрути в Туреччину з європейських міст

Угорський лоукостер Wizz Air запускає рейси в Туреччину. Вже з березня перевізник відкриє 11 маршрутів із європейських міст до популярних турецьких аеропортів.

Авіакомпанія вже продає квитки на регулярні рейси до Стамбула, повідомляє avianews.com

Регулярні рейси до Стамбула запустять із трьох країн

У 2023 році Wizz Air виконуватиме регулярні рейси до нового аеропорту Стамбула з двох аеропортів Лондона, з Будапешта (Угорщина) та Ясс (Румунія).

На сезонній основі лоукостер виконуватиме рейси до популярних міст на півдні Туреччини — Даламан (Егейське узбережжя) та Анталії (середземноморські курорти країни).

При заповненні літаків на 100% провізні ємності на нових маршрутах до Туреччини у 2023 році становитимуть 400 тисяч пасажирів на лініях до Стамбула та 300 тисяч місць — до Анталії.

Вартість квитків стартуватиме від 25, 40, 50 євро — залежно від маршруту.

Наразі Wizz Air є з Туреччини тільки один маршрут — з Анкари в Абу-Дабі (ОАЕ).

У попередні роки Wizz Air вже виконував польоти до Туреччини, наприклад сезонні чартерні рейси з Києва до Анталії та регулярні з Будапешта до Стамбула. Останній регулярний рейс до Стамбула лоукостер виконав 7 років тому.

Нові маршрути Wizz Air з турецьких міст:

Стамбул — Будапешт, щодня з 31 березня 2023 року;

Стамбул — Лондон (аеропорт Гатвік), щодня з 28 березня 2023 року;

Стамбул — Лондон (аеропорт Лутон), щодня з 28 березня 2023 року;

Стамбул — Ясси (Румунія), 3 рази на тиждень з 4 квітня 2023 року;

Даламан — Лондон (аеропорт Гатвік), 4 рази на тиждень з 23 травня 2023 року;

Анталія — Лондон (аеропорт Гатвік), 4 рази на тиждень з 26 березня 2023 року;

Анталія — Бухарест, 3 рази на тиждень з 19 травня 2023 року;

Анталія — Клуж-Напока (Румунія), 2 рази на тиждень з 18 травня 2023 року;

Анталія — Будапешт, 3 рази на тиждень з 24 травня 2023 року;

Анталія — Абу-Дабі, 3 рази на тиждень з 1 червня 2023 року;

Анталія — Дебрецен (Угорщина), 2 рази на тиждень із 10 червня 2023 року.

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