Wizz Air відклав відновлення рейсів з москви до ОАЕ через критику — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Wizz Air відклав відновлення рейсів з москви до ОАЕ через критику

Фондовий ринок
239
Wizz Air відклав відновлення рейсів з москви до ОАЕ через критику
Wizz Air відклав відновлення рейсів з москви до ОАЕ через критику
Лоукостний авіаперевізник Wizz Air відклав плани по відновленню авіарейсів з москви до Об’єднаних арабських еміратів після того, як ці плани викликали критику громадськості.
Про це пише Reuters.
У своїй заяві про відстрочку рейсів до подальшого повідомлення компанія не згадала про критику в соцмережах аж до закликів бойкотувати Wizz Air, проте згадала про «обмеження галузевого ланцюжка поставок».

Російський економічний корабель, іди на##й 🧐

У Twitter авіакомпанія відповіла на критику, заявивши, що рейс виконуватиме її підприємство в Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в Об’єднаних Арабських Еміратах і діє відповідно до правил держави Перської затоки.
Нагадаємо, у квітні угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air ухвалила рішення скасувати всі свої рейси до росії на період літнього сезону, а також видалила відповідні маршрути із системи бронювання.
Крім того, Wizz Air надала 10 тисяч безкоштовних квитків до Великобританії для українських біженців на період з 14 травня до 15 червня 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.