Wizz Air відклав відновлення рейсів з москви до ОАЕ через критику — Finance.ua

Wizz Air відклав відновлення рейсів з москви до ОАЕ через критику Вчора 20:34 — Фондовий ринок

Wizz Air відклав відновлення рейсів з москви до ОАЕ через критику

Лоукостний авіаперевізник Wizz Air відклав плани по відновленню авіарейсів з москви до Об’єднаних арабських еміратів після того, як ці плани викликали критику громадськості.

Про це пише Reuters.

У своїй заяві про відстрочку рейсів до подальшого повідомлення компанія не згадала про критику в соцмережах аж до закликів бойкотувати Wizz Air, проте згадала про «обмеження галузевого ланцюжка поставок».

У Twitter авіакомпанія відповіла на критику, заявивши, що рейс виконуватиме її підприємство в Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в Об’єднаних Арабських Еміратах і діє відповідно до правил держави Перської затоки.

Нагадаємо, у квітні угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air ухвалила рішення скасувати всі свої рейси до росії на період літнього сезону, а також видалила відповідні маршрути із системи бронювання.

Крім того, Wizz Air надала 10 тисяч безкоштовних квитків до Великобританії для українських біженців на період з 14 травня до 15 червня 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.