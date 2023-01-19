Wizz Air набирає працівників зі знанням англійської та української — Finance.ua

Wizz Air набирає працівників зі знанням англійської та української Сьогодні 11:48 — Особисті фінанси

Wizz Air набирає працівників зі знанням англійської та української

Авіаперевізник Wizz Air працює над розширенням мережі своїх маршрутів і регулярно оголошує про набір нових працівників. На цей раз компанія шукає бортпровідників, які розмовляють, зокрема, польською чи українською мовами, повідомляє career5.successfactors.

Відбір кандидатів на посаду україномовних чи польськомовних бортпровідників угорський лоукостер проведе у Варшаві. Захід запланований на 26 січня о 9:00 та пройде за адресою Żwirki i Wigury 1. За цією адресою розташований Courtyard by Marriott Warsaw Airport.

Вимоги до кандидата, який претендує на посаду бортпровідника Wizz Air:

18 років чи більше;

зріст не менш як 165 сантиметрів (жінки) або 175 сантиметрів (чоловіки) та розмах рук 210 сантиметрів;

є вища освіта;

вільно володіє англійською і хоча б однією додатковою мовою Центральної та Східної Європи (румунською, болгарською, польською, угорською, німецькою, литовською, латвійською, словацькою, чеською, македонською, сербською, українською або грузинською);

є паспорт без обмежень (мінімум 6 місяців);

вміє плавати;

живе або готовий переїхати до місця, яке розташоване за 60 хвилин їзди від вибраної бази;

немає татуювань та/або пірсингу на частинах тіла, які видно при носінні уніформи;

ентузіаст та подобається працювати з людьми.

Також зазначається, що якщо кандидат носить окуляри або контактні лінзи і рецепт вищий за +4 або нижче −4, то він навряд чи пройде обов’язкове медичне обстеження.

Що пропонує авіакомпанія новим працівникам:

конкурентну заробітну плату;

зручний щомісячний графік та можливість вибору з низки кар’єрних можливостей;

знижки на польоти та бонуси для сім’ї та друзів;

роботу в дружньому, сприятливому та багатокультурному середовищі.

Кандидати, які мріють про кар’єру в небі, можуть надсилати свої заявки онлайн на спеціальній сторінці

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

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