Wizz Air анонсував відкриття нових напрямків Європою — Finance.ua

Wizz Air анонсував відкриття нових напрямків Європою Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Wizz Air анонсував відкриття нових напрямків Європою

Бюджетна авіакомпанія Wizz Air розширить вибір рейсів, які сполучатимуть Албанію з Польщею та Італією.

Про це компанія повідомляє у Twitter.

Так, угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відкриття 6 нових напрямків. Мовиться про рейси зі столиці Албанії Тирани до двох польських міст та чотирьох міст Італії. Літаки почнуть курсувати влітку 2023 року.

6 нових авіарейсів Wizz Air:

Тирана — Гданськ (Польща) з 6 липня 2023 року;

Тирана — Познань (Польща) з 4 липня 2023 року;

Тирана — Трієст (Італія) з 3 липня 2023 року;

Тирана — Неаполь (Італія) з 3 липня 2023 року;

Тирана — Бриндізі (Італія) з 3 липня 2023 року;

Тирана — Калабріа (Італія) з 3 липня 2023 року.

З Албанії до Польщі та італійського Трієста літаки Wizz Air літатимуть двічі на тиждень. А ось рейси до Неаполя, Бриндізі, і Калабрії заплановані три рази на тиждень.

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Квитки на нові напрямки можна придбати на сайті Wizzair.com. Вартість перельоту в один кінець становить приблизно 60-70 євро.

Нові авіарейси Wizz Air на літо 2023 року / Фото twitter

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