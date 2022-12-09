Wizz Air анонсував відкриття нових напрямків Європою — Finance.ua
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Wizz Air анонсував відкриття нових напрямків Європою

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Wizz Air анонсував відкриття нових напрямків Європою
Wizz Air анонсував відкриття нових напрямків Європою
Бюджетна авіакомпанія Wizz Air розширить вибір рейсів, які сполучатимуть Албанію з Польщею та Італією.
Про це компанія повідомляє у Twitter.
Так, угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відкриття 6 нових напрямків. Мовиться про рейси зі столиці Албанії Тирани до двох польських міст та чотирьох міст Італії. Літаки почнуть курсувати влітку 2023 року.

6 нових авіарейсів Wizz Air:

  • Тирана — Гданськ (Польща) з 6 липня 2023 року;
  • Тирана — Познань (Польща) з 4 липня 2023 року;
  • Тирана — Трієст (Італія) з 3 липня 2023 року;
  • Тирана — Неаполь (Італія) з 3 липня 2023 року;
  • Тирана — Бриндізі (Італія) з 3 липня 2023 року;
  • Тирана — Калабріа (Італія) з 3 липня 2023 року.
З Албанії до Польщі та італійського Трієста літаки Wizz Air літатимуть двічі на тиждень. А ось рейси до Неаполя, Бриндізі, і Калабрії заплановані три рази на тиждень.
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Квитки на нові напрямки можна придбати на сайті Wizzair.com. Вартість перельоту в один кінець становить приблизно 60-70 євро.
Нові авіарейси Wizz Air на&nbsp;літо 2023 року&nbsp;/ Фото twitter
Нові авіарейси Wizz Air на літо 2023 року / Фото twitter

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
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