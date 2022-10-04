Wisk Aero презентував аеротаксі із запасом ходу у понад 140 кілометрів — Finance.ua

Wisk Aero презентував аеротаксі із запасом ходу у понад 140 кілометрів Вчора 22:14 — Технології&Авто

Wisk Aero презентував аеротаксі із запасом ходу у понад 140 кілометрів, Фото: New Atlas

Стартап Wisk Aero презентував автономне електричне аеротаксі 6-го покоління з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL).

Про це повідомляє New Atlas

Літаючий апарат розрахований на перевезення від двох до чотирьох пасажирів, без наявності у кабіні пілота.

У компанії заявили, що аеротаксі вже здійснило понад 1 600 тестових польотів і невдовзі подасть документи для отримання сертифіката на польоти до Федерального авіаційного управління США.

Фото: New Atlas

Всього апарат має 12 пропелерів, які розміщені вдовж 15-метрової ширини його крил.

У середині салону встановлені зручні сидіння та більш ніж достатньо місця для багажу. Перед кожним пасажиром є окремий дисплей, який показує ключову інформацію, як маршрут і хід подорожі. Також є Wi-Fi та вбудовані розетки для зарядки гаджетів.

Зазначається, що крейсерська швидкість аеротаксі становить 222 км за годину на висоті від 762–1220 м над рівнем землі.

Фото: New Atlas

Дальність польоту на одній зарядці становить 144 км. Очікується, що сама зарядка займе всього 15 хвилин.

Wisk заявляє, що орієнтується на ціну за аеротаксі — 3 долари США за пасажира за милю (1,6 км).

Укрінформ За матеріалами:

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