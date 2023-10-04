Windows 7 «бодрячком»: названо найпопулярнішу версію «вінди» серед українців — Finance.ua
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Windows 7 «бодрячком»: названо найпопулярнішу версію «вінди» серед українців

Фондовий ринок
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Windows 7 «бодрячком»: названо найпопулярнішу версію «вінди» серед українців
Windows 7 «бодрячком»: названо найпопулярнішу версію «вінди» серед українців
Аналітичне агентство StatCounter оприлюднило дані про частку різних версій Windows. Там сказано, що станом на жовтень 2023 та рівно за два роки з запуску Windows 11 встановлена тільки на 23,61% комп’ютерах.
На сьогодні Windows 11 є другою за популярністю операційною системою від Microsoft. Найбільш поширена Windows 10 — її використовують на більш ніж 71% комп’ютерів.
Що стосується України, то тут ситуація для Windows 11 ще плачевніше. Вона встановлена тільки на 12,04% комп’ютерах, в той час, як на «старенький» Windows 7 припадає частка в 10,84%.
Як видно, українці не поспішають переходити на Windows 11, навіть незважаючи на те, що Microsoft нещодавно оголосила про припинення випуску великих оновлень для «десятки». Втім, повністю підтримка системи закінчиться тільки в 2025 році.
Також, як вже відомо, з 1 січня 2024 року Steam офіційно припинить підтримку Windows 7 і 8. Таким чином сервіс Valve зможе нормально запускатися тільки на Windows 10 і вище.
А тим часом вже наступного року відбудеться вихід Windows 12. Вже відомо, що, окрім звичайної версії, буде випущена й Lite-версія, призначена для пристроїв зі слабким «залізом». Тому можна очікувати, що наступна версія Windows запуститься у всіх.
Також є дані, що акцент в Windows 12 буде зроблений на штучному інтелекті, а в плані дизайну вона буде більше схожа на MacOS. Також Microsoft оптимізує систему для ARM-процесорів.
За матеріалами:
УНІАН
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