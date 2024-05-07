Windows 11 втрачає користувачів, натомість частка Windows 10 зростає — Finance.ua

Windows 11 втрачає користувачів, натомість частка Windows 10 зростає 07.05.2024, 00:21 — Фондовий ринок

Згідно зі статистикою Statcounter, у лютому цього року частка користувачів Windows 11 досягла рекордних 28,16%, але після цього операційна система почала втрачати користувацьку базу на користь старшої версії.

Зараз Windows 11 використовує 25,65% користувачів, натомість частка користувачів Windows 10, життєвий цикл якої добігає кінця, навпаки, росте вже третій місяць поспіль і зараз дорівнює 70,03%.

Загалом статистика використання Windows у всьому світі станом на квітень 2024 року має такий вигляд:

Windows 10 — 70,03%;

Windows 11 — 25,65%;

Windows 7 — 3%;

Windows 8.1 — 0,53%;

Windows 8 — 0,36%;

Windows XP — 0,33%.

В Україні розрив між Windows 10 та всіма решта — ще більший. Як показує статистика, Windows 10 використовує 81,88% українців, у той час, як Windows 11 використовує лише 11,85% людей.

Варто зауважити, що статистика Statcounter не є на 100% достовірною. Аналітичний сервіс має код відстеження, який встановлений на понад 1,5 мільйона сайтів, які охоплюють різні види діяльності та географічні розташування.

Сервіс щомісяця реєструє мільярди переглядів цих сторінок й аналізує браузер, операційну систему та інші речі, тож статична похибка також можлива.

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