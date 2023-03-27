WhatsApp презентував новий додаток для Windows — Finance.ua

WhatsApp презентував новий додаток для Windows Сьогодні 05:17 — Технології&Авто

WhatsApp презентував новий додаток для Windows

WhatsApp випустив нову програму для користувачів Windows. Нововведень багато, і по суті — це зовсім новий додаток.

Як повідомив керівник компанії Марк Цукерберг, нова програма відображає інтерфейс WhatsApp, але додаток працюватиме швидше, ніж будь-коли.

Важливо, що тепер WhatsApp може скласти конкуренцію Zoom, адже в одному аудіодзвінку можуть брати участь до 32 людей і до восьми людей у ​​відеочаті.

Крім того, в десктопному WhatsApp — оновлена синхронізація між пристроями, і доступне наскрізне шифрування повідомлень. Це означає, що особисті повідомлення, фотографії, відео, голосові нотатки та дзвінки недоступні нікому, крім вас і того, кому ви їх надіслали. Навіть WhatsApp не має до них доступу.

Завантажити нову програму WhatsApp для Windows можна з Microsoft Store

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