WhatsApp може незабаром підтримувати анімовані емодзі — Finance.ua

WhatsApp може незабаром підтримувати анімовані емодзі Сьогодні 03:19 — Фондовий ринок

WhatsApp може працювати над новою цікавою функцією для свого популярного додатка чату для комп’ютерів. Незабаром компанія може запропонувати анімовані емодзі на своїй платформі обміну повідомленнями, тож ось усі подробиці.

Повідомляється, що Meta працює над цією функцією, яка хоче додати до чатів новий інтерактивний/виразний елемент. Незабаром ця функція може бути доступна в майбутній бета-версії програми WhatsApp для настільних комп’ютерів. Новини надійшли від WABetaInfo , які також поділилися GIF-файлом, який демонструє цю функцію. Дивлячись на цей анімований смайлик, ми бачимо, як смайли Party Horn і Party Hat підстрибують, обертаючись на 360 градусів.

Незрозуміло, як саме отримати доступ до цих анімованих емодзі, але WhatsApp може поділитися анімованою версією певного емодзі замість статичного, якщо користувач надсилає лише один емодзі. Майте на увазі, що для надання цієї функції також потрібна анімована версія. Оскільки ця функція нібито з’являється в бета-версії WhatsApp для настільних комп’ютерів, ми можемо очікувати, що незабаром вона також буде доступна в бета-версії мобільного додатка для смартфонів.

З анімованими емодзі користувачі можуть розраховувати на новий спосіб взаємодії та самовираження в групових чатах. Це, у свою чергу, зробить спілкування в чаті веселішим, а платформа стане кращою компанією з iMessage і навіть програмою Google Messages, яка вже багато років підтримує анімовані емодзі.

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