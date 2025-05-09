ЄС розробляє заходи у відповідь на тарифи США на суму 95 млрд євро — Finance.ua

ЄС розробляє заходи у відповідь на тарифи США на суму 95 млрд євро Сьогодні 18:37 — Фондовий ринок

Європейська комісія запропонувала заходи у відповідь проти запроваджених Сполученими Штатами тарифів, які можуть стосуватися імпорту із США на суму до 95 млрд євро. Пропозиція спрямована на захист промисловості ЄС і буде запущена у разі відсутності угоди з Вашингтоном до 8 липня, дати закінчення 90-денного призупинення нових тарифів.

Про це пише Foodcom

Продукти, які потенційно підпадають під тарифи, включають сталь, алюміній, автомобілі, літаки, машини, електронне обладнання та хімікати. Однак ЄС наголошує, що він все ще шукає переговорного шляху вирішення спору.

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Публічні консультації щодо запропонованих заходів триватимуть до 10 червня. До списку потенційних товарів, що підпадають під тарифи, також входять товари, важливі для продовольчого сектору, включаючи консерви, вино, шоколад, горіхи та продукти тваринного походження.

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Якщо заходи набудуть чинності, вони можуть суттєво вплинути на міжнародну торгівлю та збільшити експортні витрати для європейських виробників, включаючи компанії, які працюють на ринку переробки продуктів харчування.

Довідка Finance.ua:

Президент Трамп запровадив каральне мито для десятків своїх торгових партнерів 2 квітня, але швидко відступив після того, як на ринку облігацій почалася паніка.

Але він залишив 10-відсоткове глобальне мито, включаючи мито для Великої Британії. На відміну від інших країн, для Великої Британії не було підвищення «взаємного» мита, оскільки вона купує у США більше, ніж продає їм.

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