Westinghouse здійснила перше перезавантаження палива ВВЕР-1000 до Болгарії — Finance.ua

Westinghouse здійснила перше перезавантаження палива ВВЕР-1000 до Болгарії Сьогодні 10:46 — Фондовий ринок

Компанія Westinghouse Electric у квітні здійснила перше перезавантаження паливних збірок ВВЕР-1000 на АЕС «Козлодуй», що стало важливою подією в диверсифікації палива в Болгарії.

Завантаження нового палива в енергоблок № 5 відбулося на заході за участю прем'єр-міністра Республіки Болгарія Дімітра Главчева, міністра енергетики Владіміра Малінова та посла США в Болгарії Кеннета Мертена.

У грудні 2022 року Westinghouse і АЕС «Козлодуй» підписали 10-річний контракт на поставку палива. На енергоблоці 5 використовується конструкція палива RWFA ВВЕР-1000, яке протягом десятиліття демонструє відмінні та безпечні експлуатаційні характеристики на кількох українських АЕС.

Перша поставка відбулася після ретельного та масштабного процесу ліцензування палива та завдяки спільним зусиллям АЕС «Козлодуй» і Westinghouse за підтримки болгарської інжинірингової компанії ENPRO Consult, яка здійснила аналіз безпеки та вжила заходів з ліцензування палива.

«Ми раді, що диверсифікація поставок палива для 5-го енергоблоку відбулася», — сказав Валентин Ніколов, виконавчий директор Козлодуйської АЕС. «Це ключовий елемент нашої стратегії, оскільки ми прагнемо підтримувати високу продуктивність нашої електростанції та забезпечувати безпечну, надійну та доступну енергію для Болгарії та регіону».

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