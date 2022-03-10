Western Union зупиняє роботу в Росії та Білорусі — Finance.ua

«У світлі тривалих трагічних наслідків тривалого нападу Росії на Україну ми прийшли до рішення призупинити наші операції в Росії та Білорусі. Ми приєднуємося до міжнародної спільноти і висловлюємо щиру надію на дипломатичне та мирне врегулювання», — сказано в повідомленні.
У компанії також зазначили, що протягом останніх тижнів її команда працювала над тим, щоб підтримувати українських клієнтів, у тому числі мільйони вимушених переселенців усіма можливими способами. Це включало пожертвування для підтримки зусиль з надання гуманітарної допомоги та безкоштовні послуги з переказу грошей.
Довідка Finance.ua:
міжнародні системи платежів Western Union, Money Gram, RIA та IntelExpress скасували плату за переказ коштів із усіх країн світу в Україну незалежно від каналу відправлення;
Оксана Маркарова заявила, що за 2 тижні з російського ринку вийшло близько 100 американських компаній-гігантів, які демонструють справжнє моральне лідерство.