Western Union зупиняє роботу в Росії та Білорусі — Finance.ua

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Western Union зупиняє роботу в Росії та Білорусі

10.03.2022, 19:12Фондовий ринок
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Western Union зупиняє роботу в Росії та БілорусіWestern Union зупиняє роботу в Росії та Білорусі
Міжнародна система грошових переказів Western Union зупиняє роботу в Росії та Білорусі.
Про це повідомляє сайт компанії.
«У світлі тривалих трагічних наслідків тривалого нападу Росії на Україну ми прийшли до рішення призупинити наші операції в Росії та Білорусі. Ми приєднуємося до міжнародної спільноти і висловлюємо щиру надію на дипломатичне та мирне врегулювання», — сказано в повідомленні.
У компанії також зазначили, що протягом останніх тижнів її команда працювала над тим, щоб підтримувати українських клієнтів, у тому числі мільйони вимушених переселенців усіма можливими способами. Це включало пожертвування для підтримки зусиль з надання гуманітарної допомоги та безкоштовні послуги з переказу грошей.

Довідка Finance.ua:

  • міжнародні системи платежів Western Union, Money Gram, RIA та IntelExpress скасували плату за переказ коштів із усіх країн світу в Україну незалежно від каналу відправлення;
  • Оксана Маркарова заявила, що за 2 тижні з російського ринку вийшло близько 100 американських компаній-гігантів, які демонструють справжнє моральне лідерство.
За матеріалами: УНІАН
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