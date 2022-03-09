Western Union и еще три платежных системы отменили комиссию за переводы в Украину — Finance.ua

Western Union и еще три платежных системы отменили комиссию за переводы в Украину

Сегодня 17:03 — Финтех и Карты

Western Union и еще три платежных системы отменили комиссию за переводы в Украину

Международные системы платежей Western Union, Money Gram, RIA и IntelExpress отменили плату за перевод средств из всех стран мира в Украину независимо от канала отправки.

Отмечается, что тариф для клиента-отправителя на переводы по системам платежей Western Union, Money Gram, RIA и IntelExpress составляет 0% от суммы.

Такое решение было принято на следующий срок:

Western Union — до 31 марта 2022 года;

Ria — до 31 марта 2022 года;

MoneyGram — срок пока не ограничен;

Intelexpress — срок пока не ограничен.

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заверил, что Национальный банк прилагал, прилагает и будет прилагать все усилия для того чтобы система электронных платежей работала в обычном режиме, без всяких перебоев.

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