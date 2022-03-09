Western Union и еще три платежных системы отменили комиссию за переводы в Украину — Finance.ua
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Western Union и еще три платежных системы отменили комиссию за переводы в Украину

Сегодня 17:03Финтех и Карты
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Western Union и еще три платежных системы отменили комиссию за переводы в УкраинуWestern Union и еще три платежных системы отменили комиссию за переводы в Украину
Международные системы платежей Western Union, Money Gram, RIA и IntelExpress отменили плату за перевод средств из всех стран мира в Украину независимо от канала отправки.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
Отмечается, что тариф для клиента-отправителя на переводы по системам платежей Western Union, Money Gram, RIA и IntelExpress составляет 0% от суммы.
Такое решение было принято на следующий срок:
  • Western Union — до 31 марта 2022 года;
  • Ria — до 31 марта 2022 года;
  • MoneyGram — срок пока не ограничен;
  • Intelexpress — срок пока не ограничен.
Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заверил, что Национальный банк прилагал, прилагает и будет прилагать все усилия для того чтобы система электронных платежей работала в обычном режиме, без всяких перебоев.
По материалам: Укрінформ
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