Western Union и еще три платежных системы отменили комиссию за переводы в Украину — Finance.ua

Отмечается, что тариф для клиента-отправителя на переводы по системам платежей Western Union, Money Gram, RIA и IntelExpress составляет 0% от суммы.
Такое решение было принято на следующий срок:
Western Union — до 31 марта 2022 года;
Ria — до 31 марта 2022 года;
MoneyGram — срок пока не ограничен;
Intelexpress — срок пока не ограничен.
Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заверил, что Национальный банк прилагал, прилагает и будет прилагать все усилия для того чтобы система электронных платежей работала в обычном режиме, без всяких перебоев.