Weatherford останньою з "великої четвірки" нафтосервісних компаній зупиняє інвестиції в рф — Finance.ua
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Weatherford останньою з "великої четвірки" нафтосервісних компаній зупиняє інвестиції в рф

Вчора 17:00Фондовий ринок
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Швейцарська Weatherford стала останньою з «великої четвірки» нафтосервісних компаній, яка вирішила призупинити поставки та нові інвестиції в рф, а також розгортання нових технологій у країні.
Про це йдеться в заяві президента і головного виконавчого директора компанії Гіріша Саліграма.
«Наші найглибші співчуття всім, хто постраждав від поточної кризи в Україні. Щиро сподіваємося, що незабаром мир буде відновлено. Наша основна увага зосереджена на безпеці та добробуті наших співробітників у регіоні», — сказав він.
"З початку кризи ми продовжували оцінювати наші операції та вжили заходи у відповідь. Після введення санкцій 24 лютого 2022 року ми призупинили поставки і негайно призупинили будь-які нові інвестиції чи розгортання нових технологій в рф.
У нас немає активних спільних підприємств або партнерств у росії", — наголошують у Weatherford.
У компанії додали, що будуть продовжувати виконувати існуючі договірні зобов’язання в рамках чинного міжнародного законодавства та санкцій.
«Ми глибоко стурбовані кризою і закликаємо до швидкого дипломатичного та мирного врегулювання», — додали в Weatherford.
Напередодні три компанії з «великої четвірки» Halliburton та Schlumberger і Baker Hughes заявили про дії, зумовлені війною Росії проти України. Halliburton повністю припиняє діяльність в РФ, а Schlumberger і Baker Hughes припиняють інвестиції.
До «великої четвірки» входять Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) та Weatherford International (WFT).
Нафтосервісні компанії займаються бурінням свердловин, їх ремонтом, дослідженнями, будівництвом інфраструктури, обслуговуванням нафтопромислового обладнання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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