Watsonx та управління даними: як забезпечити контроль, прозорість і довіру до ШІ-рішень

У міру того як компанії все активніше впроваджують штучний інтелект у свої бізнес-процеси, постає важливе питання: як ми можемо бути впевнені, що ШІ працює відповідально, прозоро та надійно? Відповідь на це питання IBM формулює у своїй флагманській платформі — watsonx.

Що таке IBM watsonx?

Watsonx — це комплексна платформа для розробки, запуску та контролю ШІ-рішень на основі якісних даних та прозорих процесів. Вона складається з трьох взаємопов’язаних компонентів:

● watsonx.ai — середовище для розробки, навчання та розгортання AI-моделей на основі відкритих або власних foundation-моделей.

● watsonx.data — гібридний data lakehouse для зберігання й обробки всіх типів даних із високою продуктивністю.

● watsonx.governance — інструмент для контролю й дотримання вимог при використанні ШІ, який забезпечує прозорість та безпеку.

Watsonx.data: дані як основа довіри

Надійність і точність рішень на базі штучного інтелекту безпосередньо залежать від даних, які вони використовують. watsonx. data — це гібридна, відкрита платформа, спеціально створена для того, щоб зробити управління даними простішим, ефективнішим та більш прозорим. Вона:

● об’єднує структуровані та неструктуровані дані з різних джерел у єдине середовище;

● дозволяє автоматизувати збирання, збагачення та доставку даних за допомогою low-code/no-code інтерфейсів;

● підтримує роботу в будь-якому середовищі — хмарному, локальному чи гібридному.

Завдяки цьому платформа допомагає компаніям не лише підвищити якість ШІ-рішень, але й оптимізувати витрати на зберігання та обробку даних — до 50%

Watsonx.governance: керування ШІ, якому можна довіряти

Щоб ШІ приносив користь бізнесу, важливо забезпечити контроль, прозорість і відповідність. watsonx. governance — це набір інструментів для керування, моніторингу та масштабування ШІ-рішень із дотриманням регуляторних вимог, який дозволяє:

● керувати життєвим циклом моделей, застосунків і агентів у будь-якому середовищі (IBM, AWS, Microsoft тощо);

● автоматизувати відповідність стандартам (EU AI Act, ISO 42001, NIST AI RMF тощо);

● виявляти ризики та приховані сценарії через інтеграцію з IBM Guardium AI Security;

● зменшити витрати й ручну роботу завдяки автоматизованим процесам;

● отримувати повну аналітику щодо даних, моделей та політик.

Watsonx. governance допомагає впевнено масштабувати AI, зберігаючи безпеку, відповідальність та довіру.

Watsonx.ai: просте створення та масштабування ШІ

Watsonx. ai — інтегроване середовище для створення й впровадження генеративного ШІ. Платформа поєднує інтерфейс, API, SDK та інструменти для роботи з foundation-моделями, що дозволяє швидко запускати ШІ-рішення.

Основні можливості:

● підтримка Granite, сторонніх та відкритих моделей через Model Gateway;

● розробка з кодом і без — для команд з різним рівнем підготовки;

● RAG-фреймворки й шаблони для прискорення запуску;

● розгортання в будь-якому середовищі — хмара, on-prem чи гібрид.

Watsonx. ai дає гнучкість і масштабованість, необхідну для впровадження ШІ у бізнес-процеси.

Ефективність watsonx у цифрах

● До 40% точніший ШІ порівняно з традиційними підходами.

● До 50% зниження витрат на зберігання та обробку даних.

Контроль, прозорість та довіра — це не додаткові функції, а цілком об’єктивні вимоги до ШІ у сучасному бізнесі. Платформа watsonx від IBM надає компаніям інструменти для створення відповідальних, керованих та продуктивних ШІ-рішень, заснованих на якісних даних та перевірених процесах.

