Вже 580 мільйонів фунтів стерлінгів: для чого Китай скуповує нерухомість у Великій Британії — Finance.ua
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Вже 580 мільйонів фунтів стерлінгів: для чого Китай скуповує нерухомість у Великій Британії

Нерухомість
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Вже 580 мільйонів фунтів стерлінгів: для чого Китай скуповує нерухомість у Великій Британії
Вже 580 мільйонів фунтів стерлінгів: для чого Китай скуповує нерухомість у Великій Британії
Китай почав вкладати великі кошти в нерухомість Великої Британії. Сума інвестицій вже перевалила за 500 мільйонів фунтів.
Про це пише The Guardian.
Китайський суверенний фонд багатства володіє понад 250 об’єктами нерухомості у Великій Британії. До цього списку входить найрізноманітніша нерухомість: центри розподілу продовольства та інших товарів, склади тощо. Ця нерухомість має вирішальне значення для китайських ланцюгів постачання.
Китайська інвестиційна корпорація вже витратила щонайменше 580 мільйонів фунтів стерлінгів на нерухомість у Великій Британії. Багато об’єктів розташовані на південному сході та в центральній частині Англії.
«Якщо вони можуть купувати так багато — і все це здається важливими частинами ланцюжка поставок — тоді виникає питання, чому вони це роблять. Тому нам необхідно перевірити загальний обсяг китайського фінансування в ключових сферах Великої Британії, включаючи університети, технологічний сектор і ланцюги поставок. Ми занадто відкриті для інтересів китайських компаній», — заявляє депутат від Консервативної партії Ієн Дункан Сміт, запеклий критик пекінського уряду.
Китайська інвестиційна корпорація (CIC) має в управлінні активи на 1,2 трильйона доларів, що робить її третім за величиною суверенним фондом у світі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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