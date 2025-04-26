Визнання громадянина України недієздатним за кордоном: як це діє — Finance.ua

Визнання громадянина України недієздатним за кордоном: як це діє Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Визнання громадянина України недієздатним за кордоном: як це діє

Визнання особи недієздатною — це важливе юридичне рішення, що має серйозні наслідки. Коли мова йде про громадянина України, який перебуває за кордоном, питання ускладнюється міжнародними аспектами та законодавством іншої держави, тому варто знати про особливості такої процедури.

Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Насамперед, варто розрізняти два ключові поняття:

Правоздатність — здатність мати цивільні права й обов’язки, що виникає з моменту народження і триває до смерті та не залежить від віку, статі, фізичного чи розумового розвитку людини;

Дієздатність — здатність самостійно набувати прав і нести юридичну відповідальність, яка залежить від адекватної оцінки людиною навколишньої дійсності, тобто від її розумового стану.

Тож, в законодавстві існує нижча межа віку, з якого особа стає повністю дієздатною.

Визнання особи недієздатною це достатньо складна юридична процедура, проте іноді необхідна, зокрема коли мова йде про хворобу, старість чи психічні розлади.

Згідно із Законом України «Про міжнародне приватне право»:

Правоздатність і дієздатність фізичної особи визначаються її особистим законом (тобто, законом країни, громадянином якої є особа);

У разі виникнення правочинів або зобов’язань через завдання шкоди — може застосовуватися закон держави, де відбулися ці дії.

Варто зазначити, що підстави і правові наслідки визнання недієздатності або обмеження цивільної дієздатності фізичної особи також регулюється особистим законом особи, тобто українським, якщо йдеться про громадянина України.

У випадку, коли громадянин України проживає за кордоном, то в такому разі застосовуються положення двосторонніх міжнародних договорів. Саме ці договори визначають, хто має право розглядати справу та яким чином вона вирішиться.

Якщо людина втратила здатність діяти самостійно за кордоном, а ви є її родичем чи опікуном, вам потрібно:

Дізнатися, які міжнародні договори підписані між Україною та країною, в якій перебуває особа;

Звернутися до суду України (якщо є підстави) або слідкувати за діями іноземного суду;

Зберігайте документи та дотримуйтесь строків (3 місяці на відповідь суду — критичні).

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