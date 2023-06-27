Визначено перелік з понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст, де рекомендовано змінити назви — Finance.ua

Визначено перелік з понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст, де рекомендовано змінити назви
Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує змінити понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст України.
Про це йдеться в рішенні Нацкомісії, оприлюдненому на офіційному сайті.
Рішення містить 24 додатки, де надано рекомендації окремо по кожній області.
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«На виконання закону „Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії“ Національна комісія зі стандартів державної мови створила робочу групу, до складу якої увійшли фахівці-філологи та історики вищої освіти з усіх регіонів України», — ідеться в повідомленні відомства.
Зазначається, що на підставі пропозицій членів робочої групи Нацкомісія визначила перелік назв сіл, селищ і міст, які потребують зміни через невідповідність орфографічним, граматичним і словотворчим нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов’язані з російською імперською політикою в Україні.
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