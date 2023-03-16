Визначено найпопулярніші електромобілі у світі: рейтинг ТОП-20 — Finance.ua

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Визначено найпопулярніші електромобілі у світі: рейтинг ТОП-20

Технології&Авто
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Визначено найпопулярніші електромобілі у світі: рейтинг ТОП-20
Визначено найпопулярніші електромобілі у світі: рейтинг ТОП-20
Tesla Model Y знову № 1 на ринку електромобілів. У січні реєстрація зросла на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року до понад 662 000 одиниць. Ринок Китаю був головним драйвером зростання.
Минулого місяця кількість вироблених електромобілів (BEV) зросла лише на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що є найнижчим темпом зростання з червня 2020 року (через COVID-19), тоді як PHEV зросла на 21%, в основному завдяки зростанню дружнього до PHEV китайського ринку.
Те, що відбувається на китайському ринку, завжди має свій відбиток в усьому світі — на цей ринок припало 52% усіх світових продажів електромобілів у січні.
Слід зазначити, що більшість плагін-гібридів у Китаї відрізняються від тих, що є в решті світу. Насправді більшість — це транспортні засоби збільшеного запасу ходу з великими акумуляторами ємністю від 30 до 40 кВт/год. Вони навіть зазвичай включають функцію швидкої зарядки.

Які моделі електрокарів обирають

Електромобіль Tesla Model Y почав гонку прямо з першого місця, показавши найкращий результат за перший місяць кварталу. Тож експерти кажуть, що вже мжна очікувати рекордних показників до кінця кварталу в березні.
Визначено найпопулярніші електромобілі у світі: рейтинг ТОП-20
Друге місце займає електромобіль BYD Song, який починає рік там же, де закінчив попередній. Але внутрішня конкуренція загострюється, як і з появою Frigate 07 PHEV, так і майбутньою презентацією Sea Lion BEV.
На третьому місці — Tesla Model 3, яка також продемонструвала чудові показники протягом місяця, почавши рік на дві позиції вище своєї п’ятої позиції в січні 2022 року. Буде цікаво побачити, який відкат матиме майбутнє оновлення для попиту на Tesla Model 3. Не забуваймо, що у 2022 році седан мав тенденцію до зниження цікавості з боку покупців.

Виробники: BYD починає рік попереду

У січні BYD посів титул виробника місяця завдяки 143 000 реєстраціям, завершивши період комфортною перевагою в понад 40 000 одиниць над Tesla, яка посіла друге місце.
Визначено найпопулярніші електромобілі у світі: рейтинг ТОП-20
Але найбільш вражаючим аспектом зростання цих двох брендів у січні було те, що обидва збільшили свої показники порівняно з січнем 2022 року приблизно на 50 000 одиниць кожен. На відміну від них, Nissan (який посідав третю сходинку у 2022) збільшив свої продажі лише на 5500 одиниць.
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Autogeek
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