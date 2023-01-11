Вийти з тіні до березня: кому в Україні потрібно декларувати доходи у 2023 році — Finance.ua
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Вийти з тіні до березня: кому в Україні потрібно декларувати доходи у 2023 році

Особисті фінанси
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Вийти з тіні до березня: кому в Україні потрібно декларувати доходи у 2023 році
Вийти з тіні до березня: кому в Україні потрібно декларувати доходи у 2023 році
Податкова амністія в Україні триватиме до 1 березня 2023 року. Добровільному декларуванню підлягають будь-які активи фізичної особи, отримані за рахунок доходів, з яких до 1 січня 2021 року не було сплачено або сплачено не в повному обсязі податки та збори. Про це розповіла Наталія Бута, головна бухгалтерка юридичної компанії GLS.
«Це декларування передбачає сплату збору та здійснюється виключно за бажанням громадянина», — зазначила Наталія Бута.
За її словами, скористатися декларуванням можуть:
  • фізичні особи — резиденти, зокрема самозайняті особи;
  • фізичні особи, які не є резидентами, але є резидентами на дату отримання (придбання) об’єктів декларування або на дату нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (придбані) об’єкти декларування та які відповідно до Податкового кодексу є платниками податків.
Що саме вноситься до декларації:
  • валютні цінності (банківські метали, крім не розміщених на рахунках, національна валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, та права грошової вимоги (зокрема депозит (внесок), кошти у позиці у третіх осіб);
  • нерухоме майно (нерухомість в Україні та за кордоном; об’єкти незавершеного будівництва);
  • рухоме майно (транспортні засоби й інші самохідні машини та механізми), інше цінне рухоме майно;
  • цінні папери та корпоративні права (цінні папери; частки (паї) у майні юридичних осіб, акції, корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі; фінансові інструменти);
  • грошові активи (кошти, банківські метали на рахунках України і за кордоном; права вимоги суми заборгованості з позик, підтверджені договорами).
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«При цьому, у разі декларування коштів у національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах, декларант до подання декларації має розмістити їх на поточних рахунках зі спеціальним режимом використання у банках України», — каже бухгалтерка.
Для громадян, які одержують доходи, стандартні ставки оподаткування становлять:
  • 18% — податок із доходів фізичних осіб;
  • 1,5% — військовий збір;
«У межах податкової амністії ставки збору доходів значно нижчі від звичайної, а саме: 2,5% — ставка збору при придбанні державних облігацій з терміном обігу понад 365 днів; 5% — ставка збору для валютних цінностей, банківських металів, рухомого та нерухомого майна, розміщених на території України; 9% — ставка збору для валютних цінностей, розміщених за межами України», — зазначила Бута.
Експертка наголосила: декларант може обрати оплату трьома рівними частинами. У такому разі, у разі подання декларації після 31 серпня 2022 року, оплата провадиться:
  • перший платіж — протягом 30 календарних днів із дати подання декларації;
  • другий платіж — до 1 травня 2024 року;
  • третій платіж — до 1 травня 2025 року.
Нагадаємо, сума амністованих активів із 1 вересня 2021 року перевищила 6 млрд грн, а сума збору до бюджету становить 372 млн грн.
За матеріалами:
Фокус
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