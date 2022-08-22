Витрати українців у торгових мережах повернулися на довоєнний рівень — Visa — Finance.ua
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Витрати українців у торгових мережах повернулися на довоєнний рівень — Visa

Особисті фінанси
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В Україні збільшується кількість транзакцій за банківськими картками Visa; українці поступово повертаються до довоєнних обсягів видатків.
Про це в інтерв’ю Forbes Україна розповіла старший віце-президент компанії Visa Віра Платонова.
«Якщо порівняти з лютим, взявши значення цього місяця за 100%, денний обсяг зняття готівки у березні „просів“ до 58%, а платежі за товари та послуги — до 73%. Через складнощі з інкасацією в банкоматах у березні популярною стала послуга зняття готівки у касах магазинів: „плюс“ 20% за обсягом транзакцій порівняно з лютим. У червні цей показник повернувся до довоєнних показників», — розповіла Платонова.
За її словами, у червні зняття готівки становило вже 77% від лютневого показника, а торговельні операції зросли до 107%.
«Тобто ми можемо сказати, що Україна повернулася до довоєнних обсягів видатків у торговельних мережах та інтернет-платежах», — зазначила Платонова.
Водночас, наголосила вона, у нас спостерігається скорочення у секторі малого та середнього бізнесу.
«Якщо проаналізувати сегмент із місячним оборотом до $35 000, понад 10% припинили існування. З того, що ми бачимо, не можуть повноцінно відновитись підприємства ресторанного бізнесу, пошиття та торгівлі одягом, сфери відпочинку та SPA-послуг. Вони майже зникли чи показують дуже незначні показники у наших цифрах. Знизилася частка транзакцій у сегменті електронної комерції», — сказала Платонова.

Довідка Finance.ua:

  • обсяг видачі готівки з кас банків за січень-червень 2022 року становив 1 014,5 млрд грн, що на 13,8% менше у порівнянні з відповідним періодом 2021 року.
  • обсяг надходжень готівки до кас банків за перше півріччя цього року становив 965,4 млрд грн, що на 16,2% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.
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За матеріалами:
Укрінформ
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