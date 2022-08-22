Витрати українців у торгових мережах повернулися на довоєнний рівень — Visa Вчора 15:03 — Особисті фінанси

В Україні збільшується кількість транзакцій за банківськими картками Visa; українці поступово повертаються до довоєнних обсягів видатків.

Про це в інтерв’ю Forbes Україна розповіла старший віце-президент компанії Visa Віра Платонова.

«Якщо порівняти з лютим, взявши значення цього місяця за 100%, денний обсяг зняття готівки у березні „просів“ до 58%, а платежі за товари та послуги — до 73%. Через складнощі з інкасацією в банкоматах у березні популярною стала послуга зняття готівки у касах магазинів: „плюс“ 20% за обсягом транзакцій порівняно з лютим. У червні цей показник повернувся до довоєнних показників», — розповіла Платонова.

За її словами, у червні зняття готівки становило вже 77% від лютневого показника, а торговельні операції зросли до 107%.

«Тобто ми можемо сказати, що Україна повернулася до довоєнних обсягів видатків у торговельних мережах та інтернет-платежах», — зазначила Платонова.

Водночас, наголосила вона, у нас спостерігається скорочення у секторі малого та середнього бізнесу.

«Якщо проаналізувати сегмент із місячним оборотом до $35 000, понад 10% припинили існування. З того, що ми бачимо, не можуть повноцінно відновитись підприємства ресторанного бізнесу, пошиття та торгівлі одягом, сфери відпочинку та SPA-послуг. Вони майже зникли чи показують дуже незначні показники у наших цифрах. Знизилася частка транзакцій у сегменті електронної комерції», — сказала Платонова.

Довідка Finance.ua:

обсяг видачі готівки з кас банків за січень-червень 2022 року становив 1 014,5 млрд грн, що на 13,8% менше у порівнянні з відповідним періодом 2021 року.

обсяг надходжень готівки до кас банків за перше півріччя цього року становив 965,4 млрд грн, що на 16,2% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Укрінформ За матеріалами:

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