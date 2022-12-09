Високі темпи експорту олійних з України підтримують ціни — Finance.ua
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Високі темпи експорту олійних з України підтримують ціни

Аграрний ринок
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Активний експорт зерна та продуктів переробки у вересні та жовтні зерновими коридорами значно уповільнився у листопаді та грудні на тлі штучних затримок огляду судів російськими інспекторами у складі СКЦ, тому трейдери переорієнтують поставки в напрямку ЄС, пише agropravda.
За даними Мінагрополітики, у першій декаді грудня експорт олійних культур та соняшникової олії з України уповільнився, тоді як експорт соняшникового шроту різко збільшився. За 1-8 грудня було експортовано 159 тис т соняшникового шроту, з яких понад 70% або 112,4 тис т було відвантажено до Китаю. У поточному сезоні (з 1 вересня) вже експортовано 1,2 млн т шроту. Активний експорт шроту на тлі зупинки переробних заводів призвів до зростання внутрішніх цін, але ціни попиту з боку ЄС знову починають опускатися.
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Протягом 1-7 грудня Україна експортувала 55,3 тис т соняшникової олії, з них 19,5 тис т — до Румунії, 9,3 тис т — до Болгарії, а загалом у 2022/23 МР експорт олії сягнув 1,5 млн т. Основні маслоналивні термінали в Миколаєві постраждали від ракетних обстрілів, а майже всі заводи на узбережжі Чорного моря не працюють, тому експорт олії через порти іде дуже повільно.
Експорт соняшника у 2022/23 МР склав 962 тис т, зокрема за період 1-7 грудня — 74,8 тис т, з яких 26,9 тис т було відвантажено до Болгарії та 19,6 тис т — до Румунії. Цьогорічний врожай соняшника не перевищить 10 млн т, тому в разі активного експорту конкуренція за обсяги між переробниками та експортерами у другій половині сезону значно посилиться.
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Експорт сої у 2022/23 МР склав 907,7 тис т, зокрема протягом 1-7 грудня — 58,5 тис т, з яких 51% або 29,9 тис т через порти Дунаю були відвантажені до Туреччини. Виробництво сої у поточному сезоні складе 3,6 млн т, з яких всередині країни планується переробити приблизно 1 млн т.
Експорт ріпаку у 2022/23 МР сягнув майже 2,9 млн т, зокрема за період 1-7 грудня — 38,9 тис т, з яких 12 тис т було відвантажено до Польщі та 13 тис т — до Румунії. Експортний потенціал вітчизняного ріпаку у поточному сезоні вже майже вичерпано.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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