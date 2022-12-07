Сума внесків у програму «Зерно з України» зросла майже до $190 мільйонів – Кулеба — Finance.ua
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Сума внесків у програму «Зерно з України» зросла майже до $190 мільйонів – Кулеба

Казна та Політика
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Сума внесків у програму «Зерно з України» зросла майже до $190 мільйонів – Кулеба
Сума внесків у програму «Зерно з України» зросла майже до $190 мільйонів – Кулеба
Загальна сума оголошених внесків від учасників ініційованої Президентом Володимиром Зеленським програми Grain from Ukraine наразі становить майже 190 мільйонів доларів.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу.
«Вже понад 30 держав та ЄС заявили про фінансову участь у гуманітарній програмі „Grain from Ukraine“, яку ініціював Президент Зеленський. Загальна сума оголошених внесків — майже 190 млн доларів», — сказав Кулеба.
Він додав, що українська сторона продовжує працювати над розширенням кола країн, які підтримують цю гуманітарну програму.
Нагадаємо, 26 листопада ініціатива Глави держави, спрямована на допомогу продовольством країнам Африки та Азії, що потерпають від голоду, була офіційно започаткована на установчому International Summit оn Food Security.
Президент України Володимир Зеленський під час промови на саміті G20 закликав країни «Двадцятки» приєднатися до української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine. Ця ініціатива реалізовуватиметься в партнерстві із Всесвітньою продовольчою програмою ООН.
У межах програми Україна спрямовує частину зібраної пшениці, що відправлялася на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду. Частину експортного зерна можуть викупити держави-учасниці проєкту; Україна постачатиме його до бідних африканських країн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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