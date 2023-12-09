Вище 40 гривень не буде: економістка спрогнозувала курс долара у 2024 році — Finance.ua

Вище 40 гривень не буде: економістка спрогнозувала курс долара у 2024 році Сьогодні 14:32 — Валюта

Вище 40 гривень не буде: економістка спрогнозувала курс долара у 2024 році

У 2024 році гривня дещо ослабне. Середній курс за рік очікують на рівні 37,3 грн/$1 порівняно з 36,5 грн/$1 цього року.

Як повідомляє NV Бізнес, таким прогнозом поділилася головна економістка інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан на RAU Summit 2023 у Києві.

За словами Білан, зовнішня підтримка приведе до нарощування золотовалютних резервів Національного банку України (НБУ), дасть йому змогу і далі послаблювати валютні обмеження, і дозволяти гривні рухатися в один й другий бік більше, ніж це є зараз.

«Буде таке невелике ослаблення до 37,3 грн/$1 у середньому за рік. У принципі я бачу, що зараз консенсус серед аналітиків, середній прогноз, рухається до нашого: зараз останні дані - це 37,9 грн/$1 у середньому за рік», — сказала Білан, зазначивши при цьому, що умовою позитивної оцінки є надходження міжнародної допомоги в запланованих розмірах.

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«Ми очікуємо, що наші партнери нададуть $40 млрд міжнародної прямої підтримки в бюджет», — заявила представниця Dragon Capital, зазначивши, що це дасть змогу утримати ситуацію на валютному ринку під контролем.

Нагадаємо, раніше Томаш Фіала, CEO компанії Dragon Capital, зазначав , що курс гривні до долара на кінець поточного року буде на рівні 37 грн за долар, на кінець 2024 року — 39 грн за долар.

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