Вище 40 гривень не буде: економістка спрогнозувала курс долара у 2024 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вище 40 гривень не буде: економістка спрогнозувала курс долара у 2024 році

Валюта
71
Вище 40 гривень не буде: економістка спрогнозувала курс долара у 2024 році
Вище 40 гривень не буде: економістка спрогнозувала курс долара у 2024 році
У 2024 році гривня дещо ослабне. Середній курс за рік очікують на рівні 37,3 грн/$1 порівняно з 36,5 грн/$1 цього року.
Як повідомляє NV Бізнес, таким прогнозом поділилася головна економістка інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан на RAU Summit 2023 у Києві.
Читайте також
За словами Білан, зовнішня підтримка приведе до нарощування золотовалютних резервів Національного банку України (НБУ), дасть йому змогу і далі послаблювати валютні обмеження, і дозволяти гривні рухатися в один й другий бік більше, ніж це є зараз.
«Буде таке невелике ослаблення до 37,3 грн/$1 у середньому за рік. У принципі я бачу, що зараз консенсус серед аналітиків, середній прогноз, рухається до нашого: зараз останні дані - це 37,9 грн/$1 у середньому за рік», — сказала Білан, зазначивши при цьому, що умовою позитивної оцінки є надходження міжнародної допомоги в запланованих розмірах.
Читайте також
«Ми очікуємо, що наші партнери нададуть $40 млрд міжнародної прямої підтримки в бюджет», — заявила представниця Dragon Capital, зазначивши, що це дасть змогу утримати ситуацію на валютному ринку під контролем.
Нагадаємо, раніше Томаш Фіала, CEO компанії Dragon Capital, зазначав, що курс гривні до долара на кінець поточного року буде на рівні 37 грн за долар, на кінець 2024 року — 39 грн за долар.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.