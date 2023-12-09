Вище 40 гривень не буде: економістка спрогнозувала курс долара у 2024 році — Finance.ua

Вище 40 гривень не буде: економістка спрогнозувала курс долара у 2024 році
У 2024 році гривня дещо ослабне. Середній курс за рік очікують на рівні 37,3 грн/$1 порівняно з 36,5 грн/$1 цього року.
Як повідомляє NV Бізнес, таким прогнозом поділилася головна економістка інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан на RAU Summit 2023 у Києві.
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За словами Білан, зовнішня підтримка приведе до нарощування золотовалютних резервів Національного банку України (НБУ), дасть йому змогу і далі послаблювати валютні обмеження, і дозволяти гривні рухатися в один й другий бік більше, ніж це є зараз.
«Буде таке невелике ослаблення до 37,3 грн/$1 у середньому за рік. У принципі я бачу, що зараз консенсус серед аналітиків, середній прогноз, рухається до нашого: зараз останні дані - це 37,9 грн/$1 у середньому за рік», — сказала Білан, зазначивши при цьому, що умовою позитивної оцінки є надходження міжнародної допомоги в запланованих розмірах.
«Ми очікуємо, що наші партнери нададуть $40 млрд міжнародної прямої підтримки в бюджет», — заявила представниця Dragon Capital, зазначивши, що це дасть змогу утримати ситуацію на валютному ринку під контролем.
Нагадаємо, раніше Томаш Фіала, CEO компанії Dragon Capital, зазначав, що курс гривні до долара на кінець поточного року буде на рівні 37 грн за долар, на кінець 2024 року — 39 грн за долар.
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