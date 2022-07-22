Виробники віскі Jim Beam, Maker's Mark та Macallan йдуть із росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виробники віскі Jim Beam, Maker's Mark та Macallan йдуть із росії

Фондовий ринок
170
Виробники віскі Jim Beam, Maker's Mark та Macallan йдуть із росії
Виробники віскі Jim Beam, Maker's Mark та Macallan йдуть із росії
Алкогольні компанії Beam Suntory та Edrington заявили, що продадуть спільне підприємство Maxxium russia місцевому керівництву.
Про це йдеться у заяві Beam Suntory.
Після вторгнення рф в Україну компанії на початку березня призупинили поставки алкоголю до росії.
Читайте також
Після цього компанії «почали переглядати підходи до майбутнього російського бізнесу», йдеться у пресрелізі.
«Ми визначили, що найкращий спосіб вийти з ринку — це продаж російського спільного підприємства місцевій команді. Поставки від Beam Suntory будуть призупинені, оскільки ми продовжуємо дотримуватись усіх чинних законів, включаючи міжнародні санкції», — пояснили в компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.