Виробники віскі Jim Beam, Maker's Mark та Macallan йдуть із росії — Finance.ua

Виробники віскі Jim Beam, Maker's Mark та Macallan йдуть із росії
Алкогольні компанії Beam Suntory та Edrington заявили, що продадуть спільне підприємство Maxxium russia місцевому керівництву.
Про це йдеться у заяві Beam Suntory.
Після вторгнення рф в Україну компанії на початку березня призупинили поставки алкоголю до росії.
Після цього компанії «почали переглядати підходи до майбутнього російського бізнесу», йдеться у пресрелізі.
«Ми визначили, що найкращий спосіб вийти з ринку — це продаж російського спільного підприємства місцевій команді. Поставки від Beam Suntory будуть призупинені, оскільки ми продовжуємо дотримуватись усіх чинних законів, включаючи міжнародні санкції», — пояснили в компанії.
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