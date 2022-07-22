Виробники віскі Jim Beam, Maker's Mark та Macallan йдуть із росії — Finance.ua

Виробники віскі Jim Beam, Maker's Mark та Macallan йдуть із росії Вчора 09:32 — Фондовий ринок

Виробники віскі Jim Beam, Maker's Mark та Macallan йдуть із росії

Алкогольні компанії Beam Suntory та Edrington заявили, що продадуть спільне підприємство Maxxium russia місцевому керівництву.

Про це йдеться у заяві Beam Suntory.

Після вторгнення рф в Україну компанії на початку березня призупинили поставки алкоголю до росії.

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Після цього компанії «почали переглядати підходи до майбутнього російського бізнесу», йдеться у пресрелізі.

«Ми визначили, що найкращий спосіб вийти з ринку — це продаж російського спільного підприємства місцевій команді. Поставки від Beam Suntory будуть призупинені, оскільки ми продовжуємо дотримуватись усіх чинних законів, включаючи міжнародні санкції», — пояснили в компанії.

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