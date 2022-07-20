Рітейлер H&M тимчасово відкриє магазини у білорусі та збереже бізнес у Казахстані — Finance.ua

Рітейлер H&M тимчасово відкриє магазини у білорусі та збереже бізнес у Казахстані Вчора 12:40 — Фондовий ринок

Шведський ретейлер H&M, який оголосив про остаточний вихід з російського ринку, не ліквідуватиме офіс, який відповідає за бізнес у росії, білорусі та Казахстані.

Про це у компанії розповіли російському виданню Inc.

При цьому магазини в Казахстані продовжать роботу, а закриті на початку березня точки в Мінську та Гродно (Білорусь) тимчасово відкриються найближчим часом.

«Про те, що підрозділ, який відповідає за розвиток бізнесу в росії, білорусі та Казахстані, не ліквідуватимуть, незважаючи на відхід компанії з російського ринку, співробітникам H&M оголосили на онлайн-зборах вдень 18 липня», — пише видання з посиланням на співрозмовника, який був присутній на такій зустрічі.

Збереження бізнесу в Казахстані (там працює сім магазинів) та запуск найближчим часом трьох точок, що працювали до початку березня в білорусі, підтвердила керівник відділу комунікацій компанії Лана Яхонтова.

«Ми продовжимо наш бізнес у Казахстані і спостерігатимемо, як краще вибудувати процеси на ринку після зупинки бізнесу в росії. Ми також тимчасово відкриємо наші три магазини в білорусі і стежитимемо за розвитком ситуації», — повідомила Яхонтова.

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