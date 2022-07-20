Рітейлер H&M тимчасово відкриє магазини у білорусі та збереже бізнес у Казахстані — Finance.ua
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Рітейлер H&M тимчасово відкриє магазини у білорусі та збереже бізнес у Казахстані

Фондовий ринок
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Шведський ретейлер H&M, який оголосив про остаточний вихід з російського ринку, не ліквідуватиме офіс, який відповідає за бізнес у росії, білорусі та Казахстані.
Про це у компанії розповіли російському виданню Inc.
При цьому магазини в Казахстані продовжать роботу, а закриті на початку березня точки в Мінську та Гродно (Білорусь) тимчасово відкриються найближчим часом.
«Про те, що підрозділ, який відповідає за розвиток бізнесу в росії, білорусі та Казахстані, не ліквідуватимуть, незважаючи на відхід компанії з російського ринку, співробітникам H&M оголосили на онлайн-зборах вдень 18 липня», — пише видання з посиланням на співрозмовника, який був присутній на такій зустрічі.
Збереження бізнесу в Казахстані (там працює сім магазинів) та запуск найближчим часом трьох точок, що працювали до початку березня в білорусі, підтвердила керівник відділу комунікацій компанії Лана Яхонтова.
«Ми продовжимо наш бізнес у Казахстані і спостерігатимемо, як краще вибудувати процеси на ринку після зупинки бізнесу в росії. Ми також тимчасово відкриємо наші три магазини в білорусі і стежитимемо за розвитком ситуації», — повідомила Яхонтова.
За матеріалами:
Економічна Правда
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