Виробники алюмінію в США виграють від тарифів Трампа (деталі) — Finance.ua

Виробники алюмінію в США виграють від тарифів Трампа (деталі) Сьогодні 17:10

Виробники алюмінію в США виграють від тарифів Трампа (деталі)

Найбільший виробник первинного алюмінію в США Century Aluminum та провідний переробник Matalco будуть серед найбільших переможців від вищих тарифів президента Дональда Трампа на імпорт цього металу, оскільки внутрішні ціни зростуть, повідомили чотири джерела в галузі.

Про це повідомляє Reuters

Однак деякі гравці сектору стурбовані тим, що рішення Трампа від 4 червня підвищити тарифи з 25% до 50% може призвести до такого зростання цін, що попит почне слабшати.

Очікується, що зростуть доходи виробників та переробників алюмінію в США головним чином через те, бо ринкові ціни формуються на метал, який є ключовим для будівельної, енергетичної та пакувальної промисловості.

Зазвичай компанії стягують з клієнтів ціну на алюміній Лондонської біржі металів плюс премію фізичного ринку для покриття інших витрат, включаючи перевезення та податки.

Так звана премія Середнього Заходу досягла рекордних 62,5 центів США за фунт, або 1377 доларів за метричну тонну. З моменту обрання Трампа на другий термін у листопаді вона зросла майже на 190%.

Консалтингова компанія Harbor Aluminum заявила, що премія має зрости до 70 центів за фунт, або 1543 доларів за тонну, щоб повністю відобразити 50% тариф.

Компанія Constellium, яка має потужності для переробки 360 000 тонн алюмінію щорічно у Сполучених Штатах, заявила, що підтримує початковий 25% тариф, оскільки він допомагає вирішити проблему недобросовісної торговельної практики країн з неринковою економікою.

«Однак ми стурбовані тим, що підвищення тарифу понад цей рівень може мати непередбачувані наслідки — потенційно порушити ланцюг поставок алюмінію та вплинути на попит», — додали в компанії.

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