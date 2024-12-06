Виробнику «Трускавецької» повернули право видобувати йодо-бромні води — Finance.ua
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Виробнику «Трускавецької» повернули право видобувати йодо-бромні води

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Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) поновила спеціальний дозвіл № 605 для видобування промислових йодо-бромних підземних вод на Бистрівській ділянці Бистрівського родовища у Львівській області. Відповідний наказ підписав т.в.о. голови Служби Сергій Дехтяренко 3 грудня 2024 року.
Про це пише Nadra.info
Дозвіл діє до 2036 року і належить ТзОВ «Фірма Т.С.Б.», яка виробляє мінеральну воду під брендом «Трускавецька». Компанія також володіє дозволами на видобування вод з інших родовищ: Помірки (до 2032 року) та ще однієї ділянки Бистрівського родовища (до 2040 року). Основними власниками «Фірми Т.С.Б.» є Сергій Васильєв та Тетяна Котик.
Дія дозволу № 605 була зупинена у 2019 році через порушення у сфері надрокористування. Тепер компанія усунула ці порушення, що дозволило відновити її право на видобування йодо-бромних вод.
Крім ТзОВ «Фірма Т.С.Б.», ще одним виробником мінеральної води «Трускавецька» є ПІІ ТзОВ «Аква-Еко». Ця компанія контролюється Томашем Фіалою (засновник Dragon Capital) та Олександром Свіщовим (президент Федерації водного поло України).
Нагадаємо також, що у 2023 році АМКУ дозволив Свіщову купити 50% ТОВ «Трускавецька», створеного за два місяці до того Томашом Фіалою (засновник інвестиційної компанії Dragon Capital).
Згодом, у вересні 2023 року комітет дозволив «Трускавецькій» придбати активи ТОВ «Фірма Т.С.Б.» (яке володіє брендом «Трускавецька»), що забезпечують здійснення діяльності з виробництва та реалізації мінеральної води. Згідно рішення АМКУ, така угода може бути здійснена протягом двох років.
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