Виробникам електроенергії постачатимуть газ за ціною, нижчою від ринкової — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виробникам електроенергії постачатимуть газ за ціною, нижчою від ринкової

Енергетика
33
НАК «Нафтогаз» постачатиме газ для виробників електроенергії за ціною, нижчою від ринку, залежно від умов поставки: 11 000 грн та 16 500 грн за 1 тис. кубометрів.
Про це повідомляє голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Олексій Чернишов в інтерв’ю Forbes.
Читайте також
«Важливе рішення нещодавно ухвалив Кабмін, а саме: газове ПСО для виробників електроенергії. Рішення має бути незабаром опубліковане. Нафтогаз постачатиме газ для виробників електроенергії за ціною, нижчою від ринку, залежно від умов поставки: 11 000 грн та 16 500 грн за 1000 кубометрів. Це дасть змогу виробникам тепла використовувати газ для виробництва електроенергії не на збиток», — наголосив він.
Також Чернишов підкреслив, що електростанції компанії «Центренерго» мають насамперед спалювати вугілля. За ПСО працювати на газу для них може бути вигідніше, ніж на вугіллі. Але зараз для країни газ занадто дорогий, аби його спалювати, коли є вугілля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.