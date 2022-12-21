Виробникам електроенергії постачатимуть газ за ціною, нижчою від ринкової — Finance.ua

Виробникам електроенергії постачатимуть газ за ціною, нижчою від ринкової Сьогодні 12:23 — Енергетика

НАК «Нафтогаз» постачатиме газ для виробників електроенергії за ціною, нижчою від ринку, залежно від умов поставки: 11 000 грн та 16 500 грн за 1 тис. кубометрів.

Про це повідомляє голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Олексій Чернишов в інтерв’ю Forbes

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«Важливе рішення нещодавно ухвалив Кабмін, а саме: газове ПСО для виробників електроенергії. Рішення має бути незабаром опубліковане. Нафтогаз постачатиме газ для виробників електроенергії за ціною, нижчою від ринку, залежно від умов поставки: 11 000 грн та 16 500 грн за 1000 кубометрів. Це дасть змогу виробникам тепла використовувати газ для виробництва електроенергії не на збиток», — наголосив він.

Також Чернишов підкреслив, що електростанції компанії «Центренерго» мають насамперед спалювати вугілля. За ПСО працювати на газу для них може бути вигідніше, ніж на вугіллі. Але зараз для країни газ занадто дорогий, аби його спалювати, коли є вугілля.

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