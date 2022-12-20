"Нафтогаз" планує на початку 2023 року реструктуризувати борг — Finance.ua
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"Нафтогаз" планує на початку 2023 року реструктуризувати борг

Фондовий ринок
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"Нафтогаз" планує на початку 2023 року реструктуризувати борг
"Нафтогаз" планує на початку 2023 року реструктуризувати борг
Голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов очікує, що на початку 2023 року компанія досягне угоди з власниками бондів про реструктуризацію.
Про це він сказав в інтерв’ю Forbes.
«Так, те що „Нафтогаз“ досі в стані дефолту, ускладнює залучення коштів», — визнав Чернишов.
За його словами, одним із перших його рішень після призначення на посаду було укладання угоди з компанією Lazard, яка допомагає у реструктуризації двох випусків єврооблігацій.
«Це випуск на $350 млн 2022-го і $500 млн 2026-го. Щодо випуску 2024-го ми вже домовились про реструктуризацію. Очікую, що на початку наступного року ми досягнемо угоди з власниками бондів про реструктуризацію», — розповів голова «Нафтогазу».
Також Чернишов розповів, коли очікується призначення наглядової ради «Нафтогазу».
«Це ще один крок, який допоможе нам залучати зовнішнє фінансування. Відсутність наглядової ради створює певні вібрації у перемовинах з кредиторами. У перший день мого призначення я звернувся до уряду з проханням відновити процедуру відбору наглядової ради. Зараз іде активний процес щодо її формування. Наглядова рада може бути призначена до кінця січня 2023-го», — заявив він.
Нагадаємо, «Нафтогаз» завершив реструктуризацію євробондів-2024, кроки за євробондами-2022 і 2026 досі розглядають.
Кабмін погодив підписання «Нафтогазом» договору з компанією Lazard Frères SAS на надання послуг фінансового радника для проведення реструктуризації її зобов’язань за євробондами.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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