Виробник засобів РЕБ отримав перший пільговий кредит на ₴100 мільйонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виробник засобів РЕБ отримав перший пільговий кредит на ₴100 мільйонів

28
Українське підприємство, що виробляє засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, отримало перший пільговий кредит на 100 млн грн за програмою підтримки оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.
«Український банк видав перший доступний кредит в рамках програми пільгового кредитування для виробників ОПК, яку розробив Мінстратегпром. Перший кредит отримав виробник засобів РЕБ та РЕР — 100 млн грн на оборотний капітал на 1 рік під 5%», — ідеться у повідомленні.
За словами міністра стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна, на наступний рік програма доступних кредитів має фінансування у розмірі 500 млн грн.
У міністерстві зазначили, що отримати кредит можуть підприємства, які Мінстратегпром визначив критично важливими для функціонування оборонно-промислового комплексу в особливий період.
Як повідомляв Укрінформ, за програмою підтримки оборонно-промислового комплексу українські виробники озброєння та військової техніки можуть отримати до 100 млн грн на оборотний капітал до 3 років або до 500 млн грн на інвестиційні проєкти до 5 років під 5% річних.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.