Виробник засобів РЕБ отримав перший пільговий кредит на ₴100 мільйонів — Finance.ua

Виробник засобів РЕБ отримав перший пільговий кредит на ₴100 мільйонів Сьогодні 11:12

Українське підприємство, що виробляє засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, отримало перший пільговий кредит на 100 млн грн за програмою підтримки оборонно-промислового комплексу.

«Український банк видав перший доступний кредит в рамках програми пільгового кредитування для виробників ОПК, яку розробив Мінстратегпром. Перший кредит отримав виробник засобів РЕБ та РЕР — 100 млн грн на оборотний капітал на 1 рік під 5%», — ідеться у повідомленні.

За словами міністра стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна, на наступний рік програма доступних кредитів має фінансування у розмірі 500 млн грн.

У міністерстві зазначили, що отримати кредит можуть підприємства, які Мінстратегпром визначив критично важливими для функціонування оборонно-промислового комплексу в особливий період.

Як повідомляв Укрінформ, за програмою підтримки оборонно-промислового комплексу українські виробники озброєння та військової техніки можуть отримати до 100 млн грн на оборотний капітал до 3 років або до 500 млн грн на інвестиційні проєкти до 5 років під 5% річних.

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