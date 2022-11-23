Виробник техніки HP теж оголосив про масові скорочення — Finance.ua
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Виробник техніки HP теж оголосив про масові скорочення

Фондовий ринок
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Виробник техніки HP теж оголосив про масові скорочення
Виробник техніки HP теж оголосив про масові скорочення
Американська технологічна компанія Нewlett Рackard Inc. оголосила про намір протягом наступних трьох років звільнити від 4 до 6 тис. співробітників.
Про це пише Сіньхуа.
Зазначається, що в четвертому кварталі цього року доходи компанії впали на 11% у порівнянні із минулим роком й на переконання керівництва, наступного року цей тренд триватиме.
Сіньхуа зауважує, що наразі на HP у світі працює близько 61 тис. людей.
Нагадаємо, цього року багато американських технологічних компаній скорочують свій персонал. На такий крок уже пішли Amazon, Twitter, Meta, Apple.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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