Виробник техніки HP теж оголосив про масові скорочення — Finance.ua

Виробник техніки HP теж оголосив про масові скорочення Сьогодні 22:12 — Фондовий ринок

Виробник техніки HP теж оголосив про масові скорочення

Американська технологічна компанія Нewlett Рackard Inc. оголосила про намір протягом наступних трьох років звільнити від 4 до 6 тис. співробітників.

Про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що в четвертому кварталі цього року доходи компанії впали на 11% у порівнянні із минулим роком й на переконання керівництва, наступного року цей тренд триватиме.

Сіньхуа зауважує, що наразі на HP у світі працює близько 61 тис. людей.

Нагадаємо, цього року багато американських технологічних компаній скорочують свій персонал. На такий крок уже пішли Amazon, Twitter, Meta, Apple.

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Укрінформ За матеріалами:

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