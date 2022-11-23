Виробник техніки HP теж оголосив про масові скорочення — Finance.ua

Виробник техніки HP теж оголосив про масові скорочення
Американська технологічна компанія Нewlett Рackard Inc. оголосила про намір протягом наступних трьох років звільнити від 4 до 6 тис. співробітників.
Про це пише Сіньхуа.
Зазначається, що в четвертому кварталі цього року доходи компанії впали на 11% у порівнянні із минулим роком й на переконання керівництва, наступного року цей тренд триватиме.
Сіньхуа зауважує, що наразі на HP у світі працює близько 61 тис. людей.
Нагадаємо, цього року багато американських технологічних компаній скорочують свій персонал. На такий крок уже пішли Amazon, Twitter, Meta, Apple.
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